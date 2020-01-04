В Тверской области расширено производство средств индивидуальной защиты и увеличен объём лабораторных исследований на коронавирус

1 апреля Губернатор Игорь Руденя провел оперативное совещание по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-2019) в Тверской области.

Игорь Руденя подчеркнул: необходимо повысить эффективность работы по этому направлению, мобилизовать предприятия промышленности. Министерству промышленности региона поручено проанализировать местные производства, которые могут обеспечить выпуск товаров для индивидуальной защиты, а также дезинфицирующих средств, в том числе для обработки помещений.

В настоящее время ряд производств в условиях сложной эпидемиологической ситуации уже перестроился на выпуск востребованной продукции. Лицевые защитные повязки шьют Тверская швейная фабрика, ЗАО «Тверские узоры», «Аэлита» (Вышний Волочек), ООО «Формула здоровья» (Тверь), ИП Нечаева Т.Е. (Конаково). Постоянные производства специализированных изделий действуют на Кимрской фабрике имени Горького и «Гекса – нетканые материалы» в Торопецком районе. Сейчас эти два предприятия работают круглосуточно.

Накануне на заседании областного Правительства одобрено выделение более 149,4 млн рублей на дополнительную закупку в регион средств защиты, а также медицинского оборудования, лабораторного инвентаря, лекарств. Кроме того, Тверской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 269 млн рублей на развёртывание и оснащение больничных коек для лечения и противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Еще одна важная задача – наращивание объёмов лабораторных исследований – тестов на коронавирус. В настоящее время они проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра им. В.П. Аваева. Также тест-системы для проведения исследований переданы медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета.

В Тверской области развёрнуты и оснащены специализированные коечные места. На базе 16 учреждений здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Запланировано создание резервных коек, планируемый объём – 795 инфекционных коек и 137 реанимационных, что значительно больше норматива, утверждённого Минздравом РФ.

Для предотвращения распространения коронавируса усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Во всех муниципальных образованиях Тверской области на 100% проведена дезинфекция организаций сферы образования и культуры, социальных учреждений.

Участники оперативного совещания также рассмотрели ситуацию на потребительском рынке, вопросы дистанционного обучения студентов и школьников, работы детских садов в период сложной эпидемиологической ситуации.

В настоящее время в Тверской области действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. В дошкольных учреждениях работают дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в нерабочую неделю. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.

Особое внимание уделяется людям, прибывшим в нерабочие дни в Тверскую область из соседних регионов. На телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72 обязаны звонить граждане из «группы риска», вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, которые решили провести это время на дачах в Верхневолжье. По этому же номеру можно узнать информацию о профилактике и раннем выявлении новой коронавирусной инфекции.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в данный момент в регионе подтверждено 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Два человека выздоровели, 27 марта они выписаны из больницы. Ещё три пациента проходят лечение.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской

области размещается на сайтах Правительства Тверской области,

Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по

ссылкам:

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Пресс-служба Правительства Тверской области