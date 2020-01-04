В 2020 году 43 молодые семьи Верхневолжья получили областные выплаты на погашение ипотеки при рождении детей

C начала 2020 года 43 молодые семьи Тверской области получили социальные выплаты на погашение ипотечного кредита при рождении детей. Эта мера поддержки введена в 2019 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Она предусмотрена для семей, где рождается первый, второй или третий ребенок.

«Наша задача – переломить демографические процессы в Тверской области. Мы должны реализовать комплекс мер поддержки семьи, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году 31 молодая семья Тверской области получила социальные выплаты на погашение ипотеки в размере 200 тыс. рублей в связи с рождением первого ребенка. 11 семьям, где родился второй ребенок, выделено по 300 тыс. рублей. Еще одна семья получила поддержку в объеме 500 тыс. рублей в связи с появлением третьего малыша.

Эта мера предназначена для семей, в которых возраст одного из супругов не превышает 25 лет, для частичного погашения ипотеки при рождении ребенка в период действия договора ипотечного жилищного кредита.

С 1 апреля 2020 года данную социальную выплату предоставляет Министерство демографической и семейной политики Тверской области. Прием документов ведется по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 9, каб. 4. Приемные дни: понедельник – с 10:00 до 16:00 и среда – с 14:00 до 18:00. Предварительно записаться на прием для подачи пакета документов можно по телефону: 8 (4822) 33-34-08, 33-34-10. По этим номерам также можно получить дополнительную информацию о предоставлении услуги.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием документов временно приостановлен до 6 апреля.

Выплата для погашения ипотеки входит в пакет социальной поддержки семей с детьми в рамках реализации национального проекта «Демография». Сейчас в Верхневолжье реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Семьи Тверской области получают ежемесячную денежную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, которая введена по инициативе Президента России Владимира Путина, и другие виды федеральной поддержки.

Особое внимание уделяется семьям, где воспитывается трое и более детей. В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи Тверской области освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 января 2020-го в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, помощь в приобретении школьной формы для учеников 1-5-х классов и другие. В Тверской области также учреждена новая награда – почётный знак «Слава отца».