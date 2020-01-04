В Тверской области заявки на доставку продуктов и лекарств для пожилых граждан на самоизоляции принимают на «горячей линии» Министерства социальной защиты населения

На базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения создан координационный центр с «горячей линией». По телефону (4822) 78-21-64 принимаются заявки от жителей региона старшего возраста, находящихся на самоизоляции, которые нуждаются в доставке на дом продуктов и лекарств.

Кроме того, Верхневолжье участвует в проекте «Мы вместе», в рамках которого волонтёры помогают гражданам старше 60 лет, находящимся на самоизоляции с доставкой на дом необходимых продуктов и медикаментов.

Оставить заявку на получение такой помощи можно по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-200-34-11 круглосуточно. В Тверской области волонтёрский штаб действует на базе Тверского государственного медицинского университета. Все заявки, поступившие на «горячую линию», оперативно направляются в региональный штаб. Волонтеры уточняют у заявителей список необходимых продуктов или лекарств, закупают их и привозят гражданам. Покупка осуществляется за счёт средств заявителей.

Все, кто готов оказать пожилым людям Тверской области помощь в период неблагополучной эпидемиологической ситуации, могут зарегистрироваться в качестве добровольца акции «Мы вместе» через телефон «горячей линии» 8-800-200-34-11 или сайт мывместе2020.рф.

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие контакты. Люди старше 60 лет в группе особого риска: из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения. Поэтому представителям старшего возраста рекомендовано не посещать магазины и другие общественные места, по возможности реже пользоваться общественным транспортом.

Также рекомендуется ограничить контакты с близкими, которые недавно вернулись из-за границы. Необходимо мыть руки с мылом после возвращения с улицы, из общественных мест, магазинов, перед приготовлением пищи, нельзя трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза. При появлении признаков заболеваний нужно не обращаться в поликлинику, а вызывать врача на дом.