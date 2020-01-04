В Тверской области Почта России доставит все пенсии и пособия на дом. Доставка началась 1 апреля

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки УФПС Тверской областиделает все, чтобы жители региона могли оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом, причем сроки выплаты перенесены на более ранние, доставка начнется с 1 апреля.



Лишь 6%получающих пенсии - клиентов Почты России в Тверской области - до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется – почтальон доставит пенсии и пособия на домв установленный день выплаты.

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители Тверской области могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежиза услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Информационная справка

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли.