За фейки о коронавирусе и нарушение карантина жителям Тверской области грозят штрафы и уголовная ответственность

Власти призывают жителей России быть ответственными и соблюдать все необходимые рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Для тех, кто игнорирует эти инструкции или вводит людей в заблуждение, публикуя недостоверную информацию, вводятся крупные штрафы и уголовная ответственность. Соответствующие законодательные нормы приняты сегодня на пленарном заседании Государственной думы РФ.

Введенная в стране нерабочая неделя, а также требования по обязательной двухнедельной самоизоляции граждан, прибывших из-за границы, позволяют ограничить контакты между людьми и тем самым сократить количество вновь заболевших. Люди, игнорирующие эти требования, подвергают риску опасного заболевания себя, а также ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих. В связи с этим в Госдуме РФ принят законопроект, которым за такие нарушения предусмотрены штрафы и лишение свободы.

После вступления в силу закона за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, нарушитель заплатит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Также Госдума сегодня приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоаП) и в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за распространение фейковых новостей об эпидемиях.

Согласно изменениям за распространение фейковых новостей под видом достоверных сообщений «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» для юридических лиц устанавливается штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Если распространение такой информации привело к смерти человека или к массовому нарушению общественного порядка, навредило инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи, размер штрафа для юрлиц возрастет до 5 млн рублей. За повторные нарушения юрлица заплатят от 5 до 10 млн рублей.

Также Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ дополнительную статью, устанавливающую ответственность за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации» об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии. За фейковые новости граждане будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо обязательными работами в течение 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до трех лет.

Напомним, на территории Тверской области действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. В дошкольных учреждениях работают дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в нерабочую неделю. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения.

Гражданам из «группы риска», вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим двухнедельной самоизоляции, которые решили провести это время на дачах в Верхневолжье, нужно сообщить об этом на «горячую линию» регионального Министерства здравоохранения по телефону 8-800-333-93-72.

Всего по информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в данный момент в регионе подтверждено 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Два человека уже выздоровели, 27 марта они выписаны из больницы. Ещё два пациента проходят лечение.