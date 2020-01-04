В нейрохирургии Детской областной клинической больницы в Твери появилось новое оборудование

В нейрохирургическое отделение Детской областной клинической больницы в Твери поступило новое оборудование, предназначенное для проведения сложных черепно-мозговых вмешательств - краниотом.

Оборудование медицинскому учреждению подарил благотворительный фонд «Надежда». В январе этого года на средства фонда для больницы также были закуплены наборы хирургических инструментов.

Применение краниотома помогает на несколько часов сократить время проведения операций на головном мозге и тем самым улучшить прогноз выздоровления при закрытой черепно-мозговой травме.

На прошлой неделе Правительством РФ было принято распоряжение о строительстве новой Детской областной больницы в Твери. На эти цели из федерального бюджета выделят свыше 5 млрд рублей. Единственным исполнителем контракта станет ООО «РТ-СоцСтрой» – дочерняя компания государственной корпорации «Ростех».

«Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным. Мы обратились к Президенту с просьбой разрешить нам единственного исполнителя, чтобы не тратить время на разного рода строителей из разных регионов. Уверен, что такая компания как «Ростех», имея свои ресурсы, сможет нам построить этот объект. В проекте новой ДОКБ заложены современные технологии и оборудование, будет создан единый кластер с перинатальным центром. Уверен, его реализация даст возможность улучшить качество детского здравоохранения в регионе», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выделяемые средства предусмотрены на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию, инженерным изысканиям, строительству и вводу в эксплуатацию объекта, а также на закупку необходимого медицинского и другого оборудования. Предполагается также софинансирование проекта со стороны областного бюджета.

В создании проекта ДОКБ принимали участие лучшие проектировщики России, проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами детской областной больницы для обеспечения удобной логистики внутри здания.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки.

Пресс-служба Правительства Тверской области