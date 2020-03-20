31 марта Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главами муниципальных образований Тверской области,граничащих с соседними регионами – Калининского, Конаковского, Кимрского, Старицкого, Калязинского, Зубцовского районов, Кашинского и Вышневолоцкого городского округов, а также руководителями Твери, Ржева, города Кимры. Обсуждались меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в муниципалитетах.

«В связи с нерабочей неделей в наш регион приехало много гостей, дачников.Необходимо максимально снизить риски заражения инфекцией нашего населения от жителей других субъектов – контролировать ситуацию, обеспечить соблюдение гражданами режима самоизоляции, а в случае возвращения из-за границы в течение 14 дней – карантина», – сказал Игорь Руденя.

Особый акцент, как подчеркнул Губернатор, нужно сделать на разъяснительной работе среди местного населения и гостей региона, максимально информировать людей о режиме самоизоляции и правилах безопасного поведения.

На территории Тверской области действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.

В Тверской области работает телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72 по вопросам профилактики и раннего выявления новой коронавирусной инфекции. На этот же номер обязаны звонить также граждане из «группы риска», вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, которые решили провести это время на дачах в Верхневолжье.

На встрече Игоря Рудени с главами муниципалитетов поднимались вопросы, связанные с работой местных предприятий, организацией дистанционного обучения в школах, обеспечением медицинских учреждений и аптек средствами защиты, лекарствами.

31 марта на уровне области принят ряд решений, направленных на усиление борьбы с коронавирусной инфекцией. На заседании Правительства Тверской области одобрено выделение из резервного фонда регионального Правительства более 149,4 млн рублей для закупки средств профилактики, диагностики и лечения коронавируса. Это аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати и другое медицинское оборудование.

По итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекцииГубернатор поручил рассмотреть вопрос об увеличении в Тверской области количества проводимых лабораторных исследований. Также поручено усилить в Тверской области работу по дезинфекции общественного транспорта.

Отдельной темой встречи Игоря Рудени с главами муниципалитетов стала противопожарная безопасность в районах.

С 1 апреля по1 июня на территории Тверской области вводится особый противопожарный режим. Полностью запрещается посещение гражданами лесов, разжигание костров, сухой травы и мусора. Предусмотрен большой объём работ по устройству и прочистке минерализованных полос, установке шлагбаумов, размещению стендов и аншлагов о правилах противопожарной безопасности в лесах.

Губернатор акцентировал – главам территорий необходимовзять на личный контроль реализацию этих мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области