Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса

31 марта мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В заседании в формате видеоконференцсвязи приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, главы других регионов страны, руководители федеральных Министерств и ведомств.

Участники обсудили мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции. В частности, проведение лабораторных исследований: в настоящее время в стране расширяются возможности тестирования, идёт наработка новых тест-систем.

По итогам заседания рабочей группы Игорь Руденя поручил рассмотреть вопрос об увеличении в Тверской области количества проводимых лабораторных исследований. В Твери в настоящее время действует две лаборатории, где проводится исследование образцов на коронавирус – в Центре гигиены и эпидемиологии и в Центре специализированных видов помощи им. В.П. Аваева. Исследования проводятся только по показаниям медиков.

Также речь шла о работе учреждений здравоохранения в период сложившейся эпидемиологической ситуации.

По словам Игоря Руденя, особое внимание необходимо уделить безопасности медицинского персонала. В Тверской области укрепляется материально-техническая база медицинских организацией, создаются дополнительные койки. Как отметил Игорь Руденя, вся работа в этом направлении должна идти на опережение ситуации.

Кроме того, Игорь Руденя поручил усилить в Тверской области работу по дезинфекции, которая проводится в общественном транспорте.

31 марта на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, принято решение о выделении из резервного фонда регионального Правительства финансирования для закупки средств профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

«Президент Владимир Путин обозначил в числе первоочередных задач увеличение в регионах специализированного коечного фонда, ввод новых центров для диагностики коронавируса, приобретение дополнительного медицинского оборудования и создание запаса лекарств. В Тверской области планируется закупить для наших медицинских учреждений более 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, реагенты и оснащение для лабораторий», – сказал на заседании Игорь Руденя.

На дополнительную закупку выделяется более 149,4 млн рублей. Помимо 46 аппаратов ИВЛ, лабораторного инвентаря приобретаются пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати и другое медицинское оборудование.

В регионе на базе 16 учреждений здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Запланировано создание резервных коек, планируемый объём – 795 инфекционных коек и 137 реанимационных, что значительно больше, чем по нормативу, утверждённому Минздравом РФ.

В связи с нерабочими днями в Тверскую область прибыли жители из других регионов. Гражданам из «группы риска», вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим двухнедельной самоизоляции, которые решили провести это время на дачах в Верхневолжье, нужно сообщить об этом на «горячую линию» регионального Министерства здравоохранения по телефону 8-800-333-93-72.

На территории Тверской области действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. В дошкольных учреждениях работают дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в нерабочую неделю. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения.

Всего по информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в данный момент в регионе подтверждено 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Два человека уже выздоровели, 27 марта они выписаны из больницы. Ещё два пациента проходят лечение.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам:

https://vk.com/coronavirus_tverreg

https://ok.ru/group/56539494809749

https://yandex.ru/chat/#/join/12624ca5-2a30-4c43-add5-76fcfb258e61

https://invite.viber.com/?g2=AQAR5yJWTbI6a0tHYT3%2FlS9y5R1XwH5g0G795wfQEePsRY6KWZPOLQAjf9HqcRk7

Пресс-служба Правительства Тверской области