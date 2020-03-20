Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов награжден орденом Дружбы

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Ордена Дружбы удостоен Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов. Губернатор Игорь Руденя поздравил Владимира Антоновича с высокой наградой.

«Главой государства по достоинству оценены Ваши незаурядные профессиональные качества, заслуги в развитии Тверской области и всей России. Для жителей Верхневолжья Вы стали примером порядочного, решительного и мудрого руководителя, который в один из самых сложных периодов современной отечественной истории обеспечил развитие региона, заложил основу для будущего движения вперед. Важно, что и сегодня Вы продолжаете заботиться о нашей области. Особая нравственная закалка, любовь к тверскому краю и его жителям не дают Вам оставаться в стороне от жизни региона и всей страны», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Владимир Суслов возглавлял регион в советские годы и в начале 90-х. Был депутатом Законодательного Собрания Тверской области, начальником Тверского почтамта, председателем Общественной палаты региона.

С 1997 года Владимир Антонович является членом Ассоциации Тверских землячеств. На этом посту внес большой вклад в сохранение памяти о выдающихся людях Верхневолжья. При его участии реализован проект по увековечения памяти 77 Героев Советского Союза, уроженцев 8 районов Тверской области через создание мемориальных аллей воинской Славы.

Владимир Суслов задействован в работе по установлению мемориальных досок в городе Твери и Тверской области выдающимся государственным деятелям, в том числе Н.Г. Корыткову.

При непосредственном участии Владимира Антоновича реализуется программа «Морская слава Тверской земли» с проведением научно-практических конференций, детско-юношеского кинофестиваля «Моряна», ежегодных Корниловских чтений, посвященных вице-адмиралу В.А. Корнилову – защитнику Севастополя, уроженцу Старицкого района.

Более 15 лет Владимир Антонович входит в состав Тверского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, отвечает за духовно-нравственное, патриотическое и трудовое воспитание подрастающего поколения.

С 2012 года Владимир Суслов ведет активную общественную деятельность, являясь сопредседателем оргкомитета Тверского областного Союза комсомольских поколений. Под его руководством проводятся конференции с участием студентов, молодежи, поднимаются вопросы сохранения памяти о героизме комсомольцев в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Суслов награжден орденом Почета, орденом Трудового Красного Знамени, почетной грамотой Президента РФ, удостоен благодарности Президента Российской Федерации, почетного знака «Крест святого Михаила Тверского», знаков «За заслуги в развитии Тверской области», «Во благо земли Тверской».

Пресс-служба Правительства Тверской области