В Тверской области с 1 апреля вводится особый противопожарный режим

В Тверской области с 1апреля по 1 июня 2020 года будет установлен особый противопожарный режим. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 31 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

Для обеспечения пожарной безопасности в тверском регионе принято решение о запрете посещения гражданами лесов, разведения огня, сжигания мусора и сухой травы.

В связи с нерабочими днями в Тверскую область прибыли жители из других регионов страны.По словам Губернатора Игоря Рудени, усиление мер по обеспечению противопожарной безопасности в муниципальных образованиях, наряду с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, в настоящее время главные задачи.

«Все те, кто сегодня прибывает на территорию Тверской области, должны уважать и соблюдать решения, которые принимаются в регионе. Любой пожар, любое возгорание – это риски, как для жителей нашей области, так и для тех, кто эти возгорания локализует»,- подчеркнул Игорь Руденя.

Органы местного самоуправления должны усилить контроль за обеспечением мер пожарной безопасности в районах Верхневолжья, организовать патрулирование населённых пунктов, обеспечить подготовку необходимой пожарной техники, принять меры по запрету сжигания травы, разведению костров.

В план противопожарных мероприятий в лесах дополнительно включено устройство 500 км минерализированных полос, прочистка 1500 км противопожарных минерализированных полос, установка аншлагов, размещение стендов содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

В рамках мер по профилактике пожаров, обеспечению безопасности граждан внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях, ведётся обводнение торфяников (обводнение уже проведено на площади более 10 тыс. га). В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

Также проводится опашка населённых пунктов, граничащих с лесами, уборка территорий от сухой растительности, расчистка пожарных водоёмов, беседы с местными жителями о правилах пожарной безопасности.

В 2020 году безопасность в ходе пожароопасного периода в Тверской области обеспечивают более 4200 сотрудников и 980 единиц техники. Утверждена схема взаимодействия различных ведомств.

Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведется при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Совместно с компанией «Роскосмос» организована система космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области