Наталья Павлюк: «Нужно отсидеться дома, а тем, кто работает, максимально обезопасить себя и окружающих»

Павлюк Наталья Григорьевна, зам. гл. врача Областной клинической больницы, депутат Тверской городской Думы:

- Решение о нерабочей неделе очень своевременное и правильное. Нам необходимо разорвать все связи, чтобы остановить вирус. Нужно отсидеться дома, а тем, кто работает, максимально обезопасить себя и окружающих. В том числе, мыть руки, отменить рукопожатия, чихать и кашлять в локоть, проветривать одежду по приходу домой.

В настоящее время региональной властью предпринимаются все необходимые меры, у нас в больнице создан оперативный штаб. Врачи работают в усиленном режиме, не покладая рук, некоторые – в круглосуточном режиме. Незамедлительно обследуем пациентов с повышенной температурой, проводим инструктаж с персоналом.

В Тверской области пока ситуация спокойная, но, как она будет развиваться дальше, зависит от всех нас. Есть люди, которые думают, что беда случится с кем-то другим, а не с ними, а когда происходит несчастье, что-либо делать уже поздно. Нужно задумываться над возможными последствиями, нужно заботиться о своих близких. Призываю всех жителей – относитесь с пониманием к тому, о чем сегодня говорят власти и врачи, не подвергайте риску свою жизнь и жизнь других!