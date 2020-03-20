Колесникова Ирина: «В эти дни нужно всем постараться оставаться дома, особенно людям старшего возраста»

Колесникова Ирина Алексеевна, гл. врач поликлиники №8 г. Тверь, депутат Законодательного собрания Тверской области:

- В эти дни нужно всем постараться оставаться дома, особенно людям старшего возраста. Нельзя пренебрегать рекомендациями врачей и органов власти. На опыте работы нашей поликлиники могу сказать, что, несмотря на то, что в последние дни поток пациентов снизился, все равно много людей обращается к врачам, и речь не идет об оказании экстренной помощи. И пенсионеры в их числе. Мы всем коллективом, начиная с сотрудников регистратуры, пытаемся убедить наших граждан поберечь себя в это непростое время. Нужно использовать все возможные меры профилактики – как можно чаще мыть руки, держать дистанцию, носить медицинские маски и одноразовые перчатки, правильно их снимать. А тем, кто до сих пор не осознал всей серьезности сложившейся ситуации, хочется сказать – подумайте и о себе, и о тех, кто рядом с вами. Задумайтесь над тем, что коронавирус чреват смертельным исходом, а это большое несчастье, беда.