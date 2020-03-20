Нана Антонова: «Наблюдатели ассоциации юристов квалифицированно оценят легитимность общероссийского голосования в Тверской области»

Член Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Нана Антонова считает, что участие в качестве общественного наблюдателя за ходом общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ – не только ответственная, но и почетная миссия.

«Члены нашей ассоциации не могли остаться в стороне от такого важного события, как общероссийское голосование, поэтому мы в числе первых заявились на участие в качестве общественных наблюдателей на всех этапах подготовки и проведения этой процедуры. Эта миссия не только важна и ответственна, но и почетна. Отмечу, что наши наблюдатели – это профессионалы, которые могут квалифицировано оценить легитимность голосования в Тверской области», – сказала Нана Антонова, добавив, что члены ассоциации на всех этапах подготовки к плебисциту и в день общероссийского голосования окажут Общественной палате региона всю необходимую поддержку и юридическую помощь.

Напомним, 26 марта Общественная палата Тверской области и ряд региональных общественных организаций и объединений региона подписали соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ.

Накануне президент Владимир Путин в обращении к гражданам России сообщил о переносе сроков общероссийского голосовании с 22 апреля на другую дату. Это решение принято в комплексе с другими мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.