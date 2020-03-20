Игорь Руденя поручил главам муниципалитетов держать на контроле исполнение введенных на территории Тверской области ограничительных мер

30 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области. Участие в нём посредством видеоконференцсвязи связи приняли главы муниципальных образований Верхневолжья.

Обсуждались вопросы, связанные с текущей ситуацией на территории региона, реализацией всех принятых в Верхневолжье ограничительных мер.

Дни с 30 марта по 3 апреля, в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, объявлены в стране нерабочими с сохранением заработной платы «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Эта нерабочая неделя - период профилактики, его нельзя воспринимать как время для увеселительных мероприятий», - подчеркнул Игорь Руденя.

В связи с нерабочими днями в Тверскую область прибыли жители из других регионов. Одна из задач, поставленная главой региона, усиление мер по обеспечению противопожарной безопасности в муниципальных образованиях.

«Мы сейчас концентрируемся на борьбе с коронавирусной инфекцией, защите людей и поддержке экономики, и вторая часть – это борьба с пожарами, палами травы и их профилактика. Главы муниципалитетов со своими коллегами должны начать активную работу по этому направлению, в том числе обход дачных участков», - сказал Губернатор.

Жителям других регионов, которые решили провести карантин на территории Тверской области, нужно сообщить об этом на «горячую линию» регионального Министерства здравоохранения по телефону 8-800-333-93-72. Просьба относится к гражданам из «группы риска», вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим двухнедельной самоизоляции, которые решили провести это время на дачах в Верхневолжье.

На территории Тверской области действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. В дошкольных учреждениях работают дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в нерабочую неделю. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения.

Игорь Руденя поручил главам муниципальных образований взять на личный контроль работу всех служб жизнеобеспечения на местах.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной новой коронавирусной инфекцией, в Тверской области на регулярной основе проводится дезинфекция в общественном транспорте. В столице Верхневолжья на железнодорожном вокзале и автовокзале установлены тепловизоры.

В регионе ведётся работа по формированию необходимых больничных мест, поставляется дополнительное медицинское оборудование, создан и пополняется необходимый запас средств защиты и лекарств.

Всего в данный момент в регионе подтверждено 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Два человека уже выздоровели, 27 марта они выписаны из больницы. Ещё два пациента проходят лечение.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам:

https://vk.com/coronavirus_tverreg

https://ok.ru/group/56539494809749

https://yandex.ru/chat/#/join/12624ca5-2a30-4c43-add5-76fcfb258e61

https://invite.viber.com/?g2=AQAR5yJWTbI6a0tHYT3%2FlS9y5R1XwH5g0G795wfQEePsRY6KWZPOLQAjf9HqcRk7"

Пресс-служба Правительства Тверской области