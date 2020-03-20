Татьяна Жомова, депутат Тверской городской Думы, главный врач ГКУ здравоохранения Тверской области специализированный дом ребенка «Теремок»

Сейчас мы все попали в сложную, непривычную ситуацию. Необходимо прислушиваться к рекомендациям специалистов и четко следовать разработанным ими алгоритмам. В медучреждениях Тверской области разработан детальный план действий сотрудников при любом варианте развития событий. Жители региона могут быть спокойны, тверские врачи никого не оставят без помощи.

Как депутат, я сейчас полностью отменила личный прием граждан. При этом, я постоянно на связи и готова решать все вопросы по телефону и посредством электронной почты. Сегодня одна из самых важных задач – не допустить того, чтобы одинокие пожилые люди остались брошенными. Я обращаюсь ко всем жителям Твери – обращайте внимание на своих соседей, не будьте безучастными. Если рядом с вами проживают старики, которым некому купить продукты и лекарства, не допускайте, чтобы они сами ходили в магазины. Просто сходите в магазин или аптеку и оставьте сумку под дверью, избегая личного контакта. Из-за незапланированных каникул дети остались дома, родителям необходимо серьезно отнестись к организации их досуга и не допустить, чтобы школьники гуляли по городу и торговым центрам.

В обычной жизни мы – активные, деятельные люди, поэтому сегодня очень трудно свыкнуться с мыслью, что просто оставшись дома, выполняешь ответственную социальную задачу. Но это так. Оставшись дома, можно спасти чью-то жизнь.