В Тверской области сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ на основной период в 2020 году продлены до 8 апреля

Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ 2020 года продлены с 1 апреля до 8 апреля в связи с Указом Президента РФ Владимир Путина «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период участников – это выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни. При совпадении дат экзаменов по разным предметам, либо если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные комиссии регионов могут его перенести.

В Тверской области заявления подаются в государственную экзаменационную комиссию в места, где проводилась регистрация участников на сдачу ЕГЭ в досрочный период. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность участника. Телефон региональной «горячей линии ЕГЭ» - 8 (4822) 32-06-19.

Срок начала основного периода ЕГЭ в этом году планируется перенести на 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов – на 9 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области