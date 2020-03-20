В специализированных учреждениях Тверской области усилены меры по противодействию коронавирусной инфекции

В домах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах Тверской области усилены меры по противодействию и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Во всех учреждениях введен карантин.

Усилить профилактическую работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области – поручение Губернатора Игоря Рудени.

В специализированных учреждениях для престарелых, инвалидов и психоневрологических интернатах приостановлено проведение массовых мероприятий, введен временный запрет на кружковую и другую досуговую деятельность. На период действия карантина запрещено посещение проживающих.

Усилены меры по соблюдению санитарного режима: в течение дня во всех помещениях регулярно проводится дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей. Обеспечивается режим проветривания помещений, используется оборудование для обеззараживания воздуха.

В учреждениях усилены меры профилактики коронавирусной инфекции среди сотрудников. При входе работники проводят дезинфекцию рук антисептиком, проводится измерение температуры. При выявлении у людей первых признаков респираторной инфекции предусмотрено незамедлительное направление в медицинскую организацию или домой для вызова врача.

Накануне нерабочей недели Губернатор Игорь Руденя обратился к жителям и гостям Тверской области в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Глава региона отметил, что государством принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, учреждения здравоохранения, производители средств защиты и медицинского оборудования работают в усиленном режиме.

Одной из основных мер борьбы с распространением коронавируса является минимизация контактов и соблюдение режима карантина. Губернатор призвал в этот ответственный период соблюдать меры профилактики и карантина, избегать общения с людьми, которые прибывают из-за границы, тем, кому предписано – находиться в режиме самоизоляции.

Игорь Руденя выразил признательность врачам, фельдшерам, медсестрам, всем сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов и служб скорой помощи за самоотверженный труд в непростых условиях.

В Верхневолжье действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения. Также в дошкольных учреждениях работают дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в предстоящую неделю.

Жителям других регионов, которые решили провести карантин на территории Тверской области, нужно сообщить об этом на «горячую линию» регионального Министерства здравоохранения по телефону 8-800-333-93-72. Просьба относится к гражданам из «группы риска», вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим двухнедельной самоизоляции, которые решили провести это время на дачах в Верхневолжье.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам

https://vk.com/coronavirus_tverreg,

https://ok.ru/group/56539494809749,

https://yandex.ru/chat/#/join/12624ca5-2a30-4c43-add5-76fcfb258e61, https://invite.viber.com/?g2=AQAR5yJWTbI6a0tHYT3%2FlS9y5R1XwH5g0G795wfQEePsRY6KWZPOLQAjf9HqcRk7".

Пресс-служба Правительства Тверской области