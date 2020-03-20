Оказание стоматологических услуг на территории региона ограничено

С 28 марта 2020 года в Тверской области будет оказываться только экстренная и неотложная стоматологическая помощь, плановые стоматологические услуги не предоставляются.

Основание - постановление Губернатора Тверской области о введении на территории региона дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Экстренную помощь взрослое население города Твери, вне зависимости от района проживания, может получить:

- ежедневно по будням с 08.00 до 20.00, в субботу – с 08.00 до 14.00 в стоматологическом кабинете ГБУЗ «Городская клиническая больница №6» (г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 34);

- ежедневно по будням с 20.00 до 08.00, в субботу – с 15.00 до 08.00, в воскресенье и праздничные дни - круглосуточно в стоматологическом кабинете экстренной и неотложной помощи поликлиники №1 ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. В.В. Успенского», расположенном по адресу: г. Тверь, Беляковский пер, д. 9. С 5 апреля 2020 года – по адресу ул. С. Перовской, д. 5 (здание отделения челюстно-лицевой хирургии).

Стоматологическая помощь детям закреплена за ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» (пр-т Чайковского, 24/2 Б). Специалисты будут принимать по будням с 08.00 до 19.00, в субботу - с 09.00 до 15.00.

Стоматологические поликлиники в районах области работают по графику, согласованному с Министерством здравоохранения Тверской области и администрацией муниципального образования.

Данные ограничения будут отменены отдельным документом.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Тверской области