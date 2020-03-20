Тверская область вошла в число регионов с ростом всех основных показателей экономического развития в 2019 году

Тверская область оказалась в числе 17 субъектов РФ, в которых по итогам 2019 года достигнут рост по всем ключевым показателям экономического развития. Об этом сообщает «РИА Рейтинг» в аналитическом бюллетене «Социально-экономическое положение регионов РФ – итоги 2019 года».

Проведенный экспертами «РИА Рейтинг» анализ позволил выделить регионы, имеющие отрицательную и положительную динамику по основным показателям за 2019 год. Во внимание принимался индекс промышленного производства, динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», динамика оборота розничной торговли, динамика реальных денежных доходов населения. По всем перечисленным показателям рост произошел в 17 регионах, в том числе в Тверской области.

Напомним, 25 марта на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени утверждены меры по обеспечению устойчивого экономического развития региона в сложившейся эпидемиологической ситуации.

«По поручению Президента России Владимира Путина Правительством страны утвержден план первоочередных мероприятий. Такие же меры должны быть приняты на региональном уровне. В том числе это отраслевая поддержка предприятий. В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», – сказал Игорь Руденя.

Как отметил губернатор, приоритетное внимание уделено отраслям сельского и лесного хозяйства, гостиничному бизнесу, сфере услуг и общепита.

В целом на поддержку экономики Тверской области из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей.

Одна из мер – создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Малому бизнесу обеспечат отсрочки на уплату арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом на 6 месяцев с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до 5 лет. Также предусмотрено снижение в 2020 году налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в зоне риска. Целый комплекс мер разработан точечно для каждой их приоритетных отраслей.

В Тверской области будет разработан перечень системообразующих предприятий, поддержка которых имеет стратегическое значение, сейчас ведется постоянный мониторинг их финансово-экономического состояния.

Еще один шаг – ввод моратория на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизация штрафных санкций. Также даны рекомендации о неприменении мер по отключению производств от сетей электро- и газоснабжения при трудностях с оплатой.