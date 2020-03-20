Игорь Руденя включен в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с закупкой медоборудования, лекарственных препаратов и средств защиты

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с решением направить средства из резервного фонда региона на закупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Решение было принято 25 марта на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Из резервного фонда региона дополнительно направляется свыше 93 млн рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких, транспортных аппаратов ИВЛ, пульсоксиметров, многофункциональных аппаратов ингаляционной анестезии, инфузионных насосов, дефибрилляторов, мониторов пациентов и другого оборудования – всего свыше 1000 единиц.

«Основная задача сегодня – это профилактика, самодисциплина граждан. Те, кто приехал из-за границы, должны уйти на карантин. Если есть проявления заболевания – обратиться к медикам. В ежедневном режиме мы мониторим ситуацию, ведутся закупки необходимых средств и оборудования, усиливаем меры профилактики на территории региона», – сообщил Игорь Руденя.

Также глава региона выступил с обращением к жителям Тверской области перед началом нерабочей недели, объявленной в стране президентом Владимиром Путиным в связи с необходимостью дополнительных мер по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«В этот ответственный период прошу всех соблюдать меры профилактики и карантина, избегать общения с людьми, которые прибывают из-за границы, а тем, кому предписано, – необходимо находиться в режиме самоизоляции», – сказал губернатор.

В своём обращении Игорь Руденя особо остановился на семьях с детьми, отметив, что дети, которые в данный период находятся на каникулах либо же на дистанционном обучении не должны оставаться без внимания взрослых. По словам Игоря Рудени, нахождение детей без присмотра недопустимо.

Игорь Руденя также подчеркнул, что предотвратить угрозу распространения коронавирусной инфекции, сохранить здоровье родных и близких людей можно только совместными усилиями всех граждан.

«Уверен, что в это время мы все будем ответственными людьми и проявим заботу, обеспечим безопасное будущее нашей страны», – сказал Игорь Руденя.

Ранее из резервного фонда Правительства Тверской области было выделено 60,6 млн рублей на приобретение свыше 550 единиц медицинского оборудования, средств защиты, лекарств. В настоящее время в регион уже поступили первые партии закупленных товаров.

В Верхневолжье действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения. Также в дошкольных учреждениях работают дежурные группы для детей, чьи родители продолжают трудиться на текущей неделе.

На совещании с членами Правительства Тверской области 30 марта губернатор Игорь Руденя поручил профильным ведомствам усилить профилактическую работу и разработать дополнительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.