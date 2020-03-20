Дорожные организации Тверской области принимают меры безопасности в связи с пожароопасным периодом

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области создана противопожарная комиссия. Она контролирует работу подрядных организаций, отвечающих за содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Для подготовки к пожароопасному периоду проводится комплекс противопожарных мероприятий в пределах полос отвода региональных автодорог, прилегающих к землям лесного фонда, а также обеспечивается готовность мобильных групп к ликвидации возможных пожаров на земельных участках, принадлежащих дорожным организациям.

Организовано дежурство для обеспечения оперативной связи с Дорожным фондом, органами местного самоуправления и районными комиссиями по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Создаются резервы горюче-смазочных материалов и запасных частей, проводится дополнительный инструктаж с работниками предприятий.

Пожароопасный период в регионе введён с 27 марта. В обращении к жителям и гостям Тверской области 28 марта Губернатор Игорь Руденя особо отметил необходимость соблюдения правил пожарной безопасности.

«Наша область вошла в пожароопасный период. Обращаюсь к дачникам, садоводам и тем, кто проживает за городом с убедительной просьбой и предостережением – в пожароопасный период запрещается производить палы травы, разведение костров в лесных массивах, сжигание сухой травы и мусора», — сказал Игорь Руденя.

В рамках мер по профилактике пожаров, обеспечению безопасности граждан внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях, ведётся обустройство минерализированных полос, обводнение торфяников (обводнение проведено на площади более 10 тыс. га). В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

На селекторном совещании с главами муниципалитетов 26 марта Игорь Руденя поставил задачу вести эту работу в усиленном режиме. Глава региона поручил дополнительно провести обустройство и прочистку минерализованных полос, представить предложения от муниципалитетов по увеличению объемов обводнения торфяников у населенных пунктов.

Также проводится опашка населённых пунктов, граничащих с лесами, уборка территорий от сухой растительности, расчистка пожарных водоёмов, беседы с местными жителями о правилах пожарной безопасности.

В 2020 году безопасность в ходе пожароопасного периода в Тверской области обеспечивают более 4200 сотрудников и 980 единиц техники. Утверждена схема взаимодействия различных ведомств.

Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведется при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Совместно с компанией «Роскосмос» организована система космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области