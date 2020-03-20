По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 12.00 30 марта в Тверской области выявлен новый случай коронавирусной инфекции. Диагноз подтвержден у жителя области, который недавно вернулся из-за рубежа. Пациент госпитализирован в Калининскую ЦРБ, состояние здоровья – удовлетворительное. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с заболевшим.

Всего на настоящее время в регионе подтверждены 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Двое заболевших уже выздоровели, 27 марта они выписаны из больницы. Два пациента проходят лечение.

Согласно статистике пандемии COVID-19, на сегодняшний день в мире зафиксировано свыше 724 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них в России - 1836 случаев. Почти 152 тыс. человек выздоровели, умерли более 34 тыс. заболевших.

30 марта на организационном совещании с членами Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя поручил принять дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса на территории региона.

Накануне нерабочей недели Губернатор обратился к жителям и гостям Тверской области в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Глава региона отметил, что государством принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, учреждения здравоохранения, производители средств защиты и медицинского оборудования работают в усиленном режиме.

«Одной из основных мер борьбы с распространением коронавируса является минимизация контактов и соблюдение режима карантина. В этот ответственный период прошу всех соблюдать меры профилактики и карантина, избегать общения с людьми, которые прибывают из-за границы, а тем, кому предписано – необходимо находится в режиме самоизоляции», - подчеркнул Игорь Руденя.

Жителям других регионов, которые решили провести карантин на территории Тверской области, нужно сообщить об этом на «горячую линию» регионального Министерства здравоохранения по телефону 8-800-333-93-72. Просьба относится к гражданам из «группы риска», вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим двухнедельной самоизоляции, которые решили провести это время на дачах в Верхневолжье.

Игорь Руденя выразил признательность врачам, фельдшерам, медсестрам, всем сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов и служб скорой помощи за самоотверженный труд в непростых условиях.

«Благодаря вашей самоотверженности и профессионализму достигнуты первые успехи в борьбе с коронавирусом. Из Калининской ЦРБ выписаны два пациента, которые с помощью медиков побороли инфекцию», - сказал Игорь Руденя.

В Верхневолжье действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек. Продолжат работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения. Также в дошкольных учреждениях будут работать дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в предстоящую неделю.

В своём обращении Игорь Руденя особо остановился на семьях с детьми, отметив, что дети, которые в данный период находятся на каникулах либо же на дистанционном обучении не должны оставаться без внимания взрослых. По словам Игоря Рудени, нахождение детей без присмотра недопустимо.

«Только общими усилиями мы сможем сохранить здоровье наших родных и близких людей, только сообща мы сможем предотвратить угрозу распространения инфекции. Уверен, что в это время мы все будем ответственными людьми и проявим заботу, обеспечим безопасное будущее нашей страны», - считает Игорь Руденя.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам

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Пресс-служба Правительства Тверской области