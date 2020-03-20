Воспитанники трёх социальных учреждений Тверской области приняли участие в проекте «Золотой век»

Воспитанники социальных учреждений Тверской области стали участниками нового проекта от Фонда городского развития «Фонд Твери» - «Золотой век». Его цель - повышение эрудированности и вовлеченности в учебный процесс подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Межпредметная обучающая программа разработана студией игровых решений «Полдень» и поддержана Фондом Президентских грантов. За основу программы взята история XIX века, которая знаменита географическими открытиями и изобретениями, значимыми вехами в отечественной литературе и яркими историческими событиями.

В результате занятий, которые проходят в форме сюжетно-ролевых игр, участники получают новые знания из области истории, русского языка, литературы, обществознания, географии, физики и химии.

Занятия уже прошли в трёх социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, которые расположены в Ржеве, Старице и Торжокском районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области