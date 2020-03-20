В Тверской области предприятия соблюдают меры безопасности в связи с коронавирусом

Предприятия Тверской области вводят на своих производствах меры безопасности, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Так предприятия группы компаний «Агропромкоплектация» в Тверской области работают в усиленном режиме для обеспечения жителей мясной, колбасной и молочной продукцией. На всех объектах строго соблюдаются все принятые рекомендации и нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.

В частности, ограничены командировки работников между регионами и посещение объектов группы компаний сторонними лицами, введены процедуры термометрии, дополнительной санитарной обработки производственных помещений и транспорта дезинфицирующими средствами, обеспечена возможность дистанционного формата деятельности для работников, поддерживающих функций производственных процессов.

Пресс-служба Правительства Тверской области