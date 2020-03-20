Cпецпроект «Реки Великой Победы», в котором могут принять участие жители Тверской области, продлится до конца ноября 2020 года

Жителей Тверской области приглашают принять участие в специальном проекте «Реки Великой Победы», который организован Федеральным агентством водных ресурсов при поддержке Минприроды России в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта создан сайт рекипобеды.рф, где будут размещены рассказы о героях, сражениях и других событиях Великой Отечественной войны, которые связаны с водными объектами страны.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Участниками акции могут стать представители федеральных и региональных органов государственной власти, организаций, чья деятельность связана с водными ресурсами, школьники, студенты, журналисты, каждый неравнодушный к истории житель Верхневолжья.

Для участия в проекте в срок до 30 ноября 2020 года необходимо прислать рассказы (наличие фотоиллюстраций приветствуется), в которых отражена роль объектов жизнеобеспечения – рек и озер. В военный период водные объекты были не только транспортными артериями, но и становились естественными преградами на пути противника.

Информационные материалы и фотографии предоставляются участниками путем заполнения специальной формы на официальном сайте рекипобеды.рф.

Самые интересные рассказы проекта «Реки Великой Победы» будут публиковаться в крупнейших российских периодических изданиях, а также звучать в эфире радиостанций страны. Кроме того, по результатам проекта планируется выпустить сборник рассказов «Реки Великой Победы».

Пресс-служба Правительства Тверской области