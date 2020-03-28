Жителей Тверской области приглашают к участию в конкурсе «Молодой предприниматель России»

Жителей Тверской области в возрасте до 30 лет приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России». Заявки принимаются до 1 ноября 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России», подать заявку через личный кабинет, прикрепить ссылку на видеопрезентацию своей предпринимательской практики длительностью от 2,5 до 4,5 минут. Более подробная информация о подаче заявок – на сайте роспредприниматель.рф.

Выбирать лучших будут в 8 номинациях: интернет-предпринимательство, сельскохозяйственное предпринимательство, франчайзинг, социальное предпринимательство, производство, инновационное предпринимательство, торговля, сфера услуг.

Экспертное профессиональное жюри оценит эффективность проектов, количественные финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационный подход и другие параметры. В каждой номинации определят троих самых лучших и инициативных предпринимателей, которые получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса. Также проекты будут отмечены в специальных номинациях.

Организаторы конкурса — Федеральное агентство по делам молодежи и Российский центр содействия молодежному предпринимательству.

Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

К 2024 году в регионе планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона — со 176 тыс. до 211 тыс. человек (на 20%). Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области