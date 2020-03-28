Правительством РФ подписано распоряжение о строительстве Детской областной больницы в

Твери

На строительство Детской областной клинической больницы из федерального бюджета будет выделено свыше 5 млрд рублей. Единственным исполнителем контракта станет ООО «РТ-СоцСтрой» – дочерняя компания государственной корпорации «Ростех».

Строительство Детской областной клинической больницы в столице Верхневолжья стало одной из тем рабочей встречи Президента России Владимира Путина и Губернатора Игоря Рудени, которая прошла летом 2019 года. Тогда Глава Государства поручил Минфину и Минздраву России выделить дополнительные средства на строительство ДОКБ в Твери. Решение о назначении единственного исполнителя – государственной корпорации «Ростех», которая будет заниматься реализацией проекта, было подписано в конце 2019 года.

«Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным. Мы обратились к Президенту с просьбой разрешить нам единственного исполнителя, чтобы не тратить время на разного рода строителей из разных регионов. Уверен, что такая компания как «Ростех», имея свои ресурсы, сможет нам построить этот объект. В проекте новой ДОКБ заложены современные технологии и оборудование, будет создан единый кластер с перинатальным центром. Уверен, его реализация даст возможность улучшить качество детского здравоохранения в регионе», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Согласно подписанному Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным документу, контракт заключен на срок до 31 декабря 2021 года. Выделяемые средства предусмотрены на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию, инженерным изысканиям, строительству и вводу в эксплуатацию объекта, а также на закупку необходимого медицинского и другого оборудования. Как ранее отмечал глава региона, предполагается также софинансирование проекта со стороны областного бюджета.

Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято Губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

В создании проекта ДОКБ принимали участие лучшие проектировщики России, проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами детской областной больницы для обеспечения удобной логистики внутри здания. Предусмотрено комплексное развитие транспортной инфраструктуры: запланировано обустройство дорог, которые будут соединять учреждение с Санкт-Петербургским шоссе и проектируемым Западным мостом.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки.

Пресс-служба Правительства Тверской области