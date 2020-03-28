По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 12.30 28 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции. Такая ситуация сохраняется в регионе с 20 марта.

Всего на настоящее время в регионе были подтверждены 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Двое заболевших после соответствующего лечения выписаны 27 марта. Еще один пациент проходит лечение.

Правительство Тверской области в период нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля просит всех гостей и жителей региона соблюдать профилактические меры и ограничения, введенные в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112.

С 28 марта до 5 апреля 2020 года на территории Тверской области приостановлена деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. На этот же период ограничена работа розничной торговли, кроме тех точек, где осуществляется продажа продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости. Действие не распространяется на АЗС, аптеки, салоны сотовой связи, зоомагазины, магазины, где производится продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Приостановлено оказание платных услуг частными медицинскими организациями (в том числе стоматологическими), за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания экстренной и неотложной помощи.

Прекращена работа салонов красоты, парикмахерских, косметических кабинетов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие личное присутствие гражданина.

В филиалах МФЦ Тверской области не принимаются документы лично от граждан. Подача документов на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде осуществляется в прежнем режиме. Выдача документов по ранее поданным заявлениям, производится в установленном порядке по предварительной записи.

Временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах. Исключение действует лишь для лиц, находящихся в служебных командировках. Такое ограничение будет действовать на территории тверского региона с 28 марта по 12 апреля 2020 года.

Также с 28 марта приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения, в санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. Эта мера будет действовать вплоть до 1 июня 2020 года. До этого же времени приостановлена деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах местного значения.

С 27 марта на территории Тверской области приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Также приостановлено посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений.

Введен запрет курения с использованием кальяна в зданиях и помещениях в них, а также в общественных местах при оказании услуг организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного питания.

В спортивных учреждениях временно приостановлены физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия с очным участием людей. Для граждан введено временное ограничение посещения спортивных комплексов, бассейнов и других учреждений спорта в целях предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам

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Пресс-служба Правительства Тверской области