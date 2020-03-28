Акция «Час Земли» впервые пройдет в онлайн-формате

28 марта жителей Тверской области приглашают к самому масштабному флешмобу в мире – акции «Час Земли», направленной на бережное отношение к ресурсам планеты. Принять в ней участие можно, не выходя из дома. Для этого необходимо выключить свет в 20:30 по местному времени.

Акцию «Час Земли» проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке Минприроды РФ. Это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Акция «Час Земли» пройдет в России уже в 12-й раз. Впервые в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, она организована в режиме онлайн.

Главной темой акции этого года станет экологический активизм. Кампания пройдёт под лозунгом «Каждый может!» и будет сфокусирована на различных сферах экологического активизма.

Первая – экопросвещение. На сайте Минприроды Тверской области в разделе «Экопросвещение» есть серия уже готовых экоуроков на разные темы, все желающие могут их скачать и провести тематическое занятие.

Второе направление – ответственное потребление. Участникам предлагается организовать раздельный сбор мусора и батареек, отказаться от одноразовых пластиковых изделий, разместить объявления-напоминания с фактами о том, почему важно беречь воду, энергию и другие ресурсы.

Еще одно направление экологического активизма – волонтерство. Предлагается организовать мероприятия по уборке парков, скверов, придомовых территорий.

Подробнее о видах экологического активизма можно узнать на сайте акции «Час Земли». Ответив на несколько простых вопросов теста, каждый участник получит ответ и пошаговую инструкцию о том, как реализовать своё эко предназначение.

Кроме того, WWF подготовил онлайн марафон под лозунгом #КАЖДЫЙМОЖЕТ – в течение всего марта участники смогут принять участие в викторине, посмотреть эксклюзивную трансляцию лучших фильмов на экологическую тематику, а также традиционно отметить свой город на интерактивной карте «Часа Земли» и повысить шансы своего города получить звание «Столица Часа Земли».

Присоединиться к акции «Час Земли» можно на 60.wwf.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области