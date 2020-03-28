Возле Молоковской центральной районной больницы Тверской области построят площадку для вертолетов санавиации

Создание возле Молоковской центральной районной больницы площадки для вертолетов санитарной авиации обсудили участники заседания Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Задача развивать санитарную авиацию в Тверской области поставлена главой региона. По поручению Игоря Рудени вблизи учреждений здравоохранения Верхневолжья создаются вертолетные площадки. На заседании Президиума областного Правительства утверждена документация по планировке территории объекта возле Молоковской ЦРБ.

В настоящее время в регионе насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации.

Всего в 2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов, доставили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей.

На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей – это федеральные и областные средства.

В феврале прошлого года Губернатору Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации.

В марте 2019-го в Тверскую область прибыл новый вертолёт МИ-8 для нужд санитарной авиации региона. Поставка выполнена в рамках национального проекта «Здравоохранение» – одного из 12 проектов, разработанных по инициативе Президента России Владимира Путина.

Пресс-служба Правительства Тверской области