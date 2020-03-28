В Тверской области приостановлена работа ряда магазинов, точек общепита, лечебных организаций, баз отдыха

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о введении на территории региона дополнительных мер по предупреждению распространения в Верхневолжье новой коронавирусной инфекции.

С 28 марта до 5 апреля 2020 года приостановлена деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. На этот же период ограничена работа розничной торговли, кроме тех точек, где осуществляется продажа продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости: дезинфицирующих средств, средств личной гигиены, спичек, свечей, стирального порошка, товаров для кормления детей и ухода за ними.

Действие не распространяется на АЗС, аптеки, салоны сотовой связи, зоомагазины, магазины, где производится продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Также с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа ярмарок, за исключением продажи на ярмарках продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Коррективы в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией внесены в работу ряда медицинских организаций. Приостановлено оказание платных услуг частными медицинскими организациями, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания экстренной и неотложной помощи, а также оказание любых стоматологических услуг, кроме экстренных и неотложных случаев. Данные ограничения будут отменены отдельным документом.

С 28 марта по 5 апреля на территории Тверской области прекращена работа салонов красоты, парикмахерских, косметических кабинетов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие личное присутствие гражданина.

Начиная с субботы, 28 марта, и по 5 апреля включительно в филиалах МФЦ Тверской области не принимаются документы лично от граждан. Подача документов на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде осуществляется в прежнем режиме. Выдача документов по ранее поданным заявлениям, производится в установленном порядке по предварительной записи.

Временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах. Исключение действует лишь для лиц, находящихся в служебных командировках. Такое ограничение будет действовать на территории тверского региона с 28 марта по 12 апреля 2020 года.

Также с 28 марта приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения, в санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. Эта мера будет действовать вплоть до 1 июня 2020 года. До этого же времени приостановлена деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах местного значения. При этом администрации указанных организаций должны обеспечить людям, уже проживающим, условия для самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, до окончания срока проживания.

Кроме того, жителям Тверской области рекомендовано ограничить поездки, в том числе для туризма и отдыха.

С 27 марта на территории Тверской области приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Также приостановлено посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений.

Введен запрет курения с использованием кальяна в зданиях и помещениях в них, а также в общественных местах при оказании услуг организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного питания.

В спортивных учреждениях временно приостановлены физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия с очным участием людей. Для граждан введено временное ограничение посещения спортивных комплексов, бассейнов и других учреждений спорта в целях предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Также с 27 марта временно приостанавливается посещение обучающимися учреждений среднего профессионального образования Тверской области.

Приостановлено введение ограничения движения грузовых автомобилей по региональным автодорогам, которое должно было вступить в силу с 23 марта на месячный срок.

На время выходных дней с 30 марта по 3 апреля все лечебно-профилактические учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Тверской области, будут работать в штатном режиме. Круглосуточную экстренную и неотложную помощь будут оказывать скорая помощь и стационары, поликлиники будут работать по обычному расписанию.

Приостановлено санаторно-курортное лечение в детских санаториях, подведомственных региональному Министерству здравоохранения Тверской области, за исключением учреждений противотуберкулезного профиля.

В детских садах в этот период будет организована работа дежурных групп для детей, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах. С 6 апреля работу детских садов планируется осуществлять в штатном режиме.

Ученики школ в настоящее время находятся на каникулах в соответствии с учебными графиками учреждений. Дни с 30 марта по 3 апреля для школ являются нерабочими. C 6 апреля в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе возможно введение дистанционного обучения в школах.

С 20 марта в регионе не выявлялось новых случаев коронавирусной инфекции. В регионе было 3 подтверждённых случая заболевания у жителей Верхневолжья. 27 марта в Твери выписали двух пациентов, которые выздоровели после коронавируса.

В настоящее время лабораторные исследования в отношении пациентов, у которых есть подозрения на коронавирус, проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области, а также Центре имени Аваева. Учреждения обеспечены всеми необходимыми расходными материалами. Прорабатывается вопрос о начале проведения таких исследований в других лабораториях.

Все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112.

Министерством здравоохранения Тверской области в соответствии с регламентом организуется ежедневное медицинское наблюдение таких граждан, а также отбор проб для исследования на наличие коронавируса. В случае положительного результата заболевших госпитализируют для дальнейшего лечения и наблюдения.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области