Учреждения культуры Тверской области работают в режиме онлайн

Учреждения культуры Тверской области в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки перешли на работу в режиме онлайн. Задачу разработать предложения по новым форматам посещения перед отраслью поставил Губернатор Игорь Руденя.

Видеоверсия спектакля областного театра драмы «Отцы и дети» по роману И.С. Тургенева доступна к просмотру 27 и 28 марта в социальных сетях театра https://vk.com/tatdinfo, https://www.facebook.com/tatdinfo, https://ok.ru/group/53730174304487. О публикации других записей театр сообщит дополнительно.

Тверской театр юного зрителя также показывает онлайн-трансляции ретро-спектаклей. Каждый день на сайте https://tuz-tver.ru и в соцсетях театра https://vk.com/tuz_tver, https://www.facebook.com/tuztver появляются ссылки на YouTube на транслируемый спектакль. Перейдя по ссылке, зритель попадёт на трансляцию, которая начнётся точно в указанное время и также будет доступна позднее в течение суток. 27 марта в 20:00 начнётся трансляция спектакля «Человек и джентльмен».

Тверская академическая областная филармония транслирует записи концертов, лучших моментов фестивалей прошлых лет. В социальных сетях https://vk.com/tverphilharmonic, https://www.facebook.com/tverfilarmonic, https://ok.ru/tverphilharmonic и на сайте учреждения http://tver-philharmonic.ru, размещаются ссылки на стримы, подготовленные с применением новейшего студийного оборудования. Эти видео будут доступны весь день, так что слушатели могут посмотреть интересующий их концерт в любое удобное время. Программы трансляций — от академической до ретро-эстрадной музыки. Создана большая подборка и программ для родителей с детьми – концерты, прошедшие в рамках абонемента «Семейный». 29 марта в 12:00 — музыкальная сказка «Морозко», 31 марта в 16:00 — юбилейная программа «X лет квинтета «No Indifference».

Также учреждение ежедневно публикует информационные сообщения о памятных датах в мировой классической музыке, истории Тверской филармонии с приложением фото- и видеоматериалов, интересных фактов. Это познавательные страницы о жизни и творчестве композиторов и музыкантов, музыкальные плейлисты разножанровой музыки, редкие видеозаписи, полезные ссылки.

Тверской театр кукол на официальной странице театра в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/teatrkukoltver 28 марта в 11:00 проведет трансляцию спектакля по мотивам русской народной сказки «Гуси-Лебеди», 29 марта в 11:00 — спектакля по мотивам русской народной сказки «Василиса Премудрая».

На сайте Тверской областной картинной галереи https://gallery.tver.ru можно принять участие в виртуальной экскурсии. Посетители могут оценить всё богатство художественной коллекции галереи, увидеть экспозиционные залы.

Тверской областной Дом народного творчества подготовил для посетителей своего сайта http://odnt-tver.ru виртуальные прогулки по музею им. Лизы Чайкиной. На сайте будут предложены онлайн-экскурсии, лекции и мастер-классы, видеопрезентации, информационный видеоконтент и многое другое.

Тверская областная библиотека им. А.М. Горького http://tverlib.ru/ru приглашает читателей воспользоваться онлайн-ресурсами. С домашних компьютеров доступны каталог фонда, виртуальная справка, онлайн-консультант, продление книг онлайн, электронная библиотека (полнотекстовые ресурсы и статьи, связанные с тверским краем).

Кроме того, к услугам жителей Верхневолжья тематические сайты и интернет-проекты библиотеки. Портал «ПРОтверское» предоставляет полную и достоверную информацию о регионе и его отдельных территориях: символике и истории, природе, достопримечательностях, знаковых событиях, культуре, литературе, спорте, науке, выдающихся личностях.

Сайт «Откройте для себя Верхневолжье» содержит краеведческую, историко-культурную, туристическую информацию.

Энциклопедический справочник «Тверская область» — это более 2000 статей о городах и районах, памятниках архитектуры, географических объектах, знаменитых земляках.

Сайт «Тверская земля в годы Великой Отечественной войны» — это фотолетопись и карты военных действий на территории Калининской области, электронные версии книг и статей, посвященных тверской земле в годы войны, в том числе газеты «Пролетарская правда» за 1945 год. Отдельные разделы посвящены Ржевской битве, обороне и освобождению Калинина, героям Верхневолжья.

«Виртуальный музей» направлен на популяризацию уникальных фондов библиотеки, коллекций, редких книг. «Литературная карта Тверского края» знакомит с литературной и культурной жизнью региона. На сайте размещены биографии писателей, историко-литературные очерки о городах и районах области, исторических и литературных достопримечательностях.

Портал Тверские авторы рассказывает о творчестве современных поэтов и прозаиков, краеведов, литературоведов.

На сайте Выборы в Тверской области: история и современность можно узнать о подготовке и проведении избирательных кампаний в регионе, избирательном праве, истории парламентаризма в России.

Сайт Экология посвящён экологическим проектам Тверской области. Портал Книжные новинки содержит информацию о новых поступлениях Горьковки.

Кроме того, не выходя из дома можно читать книги из Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки (ограниченный доступ), а также из электронной библиотеки ЛитРес (логин и пароль можно получить, отправив заявку на адрес abonem@tverlib.ru).

Свои онлайн-программы также подготовили специализированная библиотека для слепых имени М.И. Суворова, областной центр детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина.

Пресс-служба Правительства Тверской области