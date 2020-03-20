Жители Тверской области могут посмотреть лучшие постановки российских театров на портале Культура.РФ и в социальных сетях

27 марта, во Всемирный день театра, пройдет ежегодная всероссийская акция «День театра-2020», направленная на знакомство жителей страны с этим видом искусства. На официальном сайте акции и в социальных сетях запланированы спектакли, фильмы, интервью и многое другое.

На портале Культура.РФ и в социальных сетях в день акции пройдет более 40 онлайн-трансляций. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте, также там будут размещены более чем 2,5 тыс. записей спектаклей, театральных постановок и концертов.

Портал совместно с информационным партнером «ВКонтакте» предложит пользователям поучаствовать в театральном марафоне, который пройдет с 11:00 до полуночи. В рамках акции будут показаны лучшие российские постановки театров «Современник», «Ленком», имени Вахтангова, Центра им. Мейерхольда, Государственного академического малого театра, Московского академического театра имени В. Маяковского.

Социальная сеть «Одноклассники» также поддержит акцию «День театра-2020» и предложит зрителям подборку трансляций, подготовленную специально редакцией портала Культура.РФ. Все трансляции, проходящие в рамках акции, можно посмотреть, перейдя по хэштегу #мывтеатр.

Телеканал «Театр» предоставит всем пользователям портала Культура.РФ бесплатный доступ к онлайн-трансляциям.

Портал Культура.РФ – гуманитарный просветительский проект, который рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. Ежемесячная посещаемость – более 3 миллионов пользователей. Все материалы доступны пользователям портала бесплатно. Куратор портала – Министерство культуры Российской Федерации.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил перед отраслью культуры задачу разработать предложения по новым форматам работы театров, музеев, библиотек и других учреждений.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации учреждения культуры предлагают новые форматы для ценителей искусства, в том числе театрального.

Так, Тверской академический театр драмы предлагает посмотреть видеозаписи лучших спектаклей. Театр юного зрителя проводит онлайн трансляции постановок.

Свои онлайн-программы подготовили другие учреждения Верхневолжья. На сайте Тверской областной картинной галереи, областного Дома народного творчества можно принять участие в виртуальных экскурсиях и оценить богатство художественных коллекций.

Пресс-служба Правительства Тверской области