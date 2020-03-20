Самоизолировавшихся в Тверской области жителей других регионов просят сообщать об этом на «горячую линию»

Жителей других регионов, которые решили провести карантин на территории Тверской области, просят сообщать об этом на «горячую линию» регионального Министерства здравоохранения по телефону 8-800-333-93-72.

Просьба относится к гражданам из «группы риска» — вернувшимся из-за рубежа и не прошедших двухнедельной самоизоляции, которые решили провести это время на дачах в Верхневолжье.

Дни с 30 марта по 3 апреля в России объявлены Президентом России Владимиром Путиным нерабочими в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В это время Правительство Тверской области просит всех гостей и жителей региона соблюдать профилактические меры и ограничения, введенные в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В период длинных выходных все лечебно-профилактические учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Тверской области, будут работать в штатном режиме.

С 27 марта на территории Тверской области приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Также приостанавливается посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений.

Введен запрет курения с использованием кальяна в зданиях и помещениях в них, а также в общественных местах при оказании услуг организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного питания.

В спортивных учреждениях временно приостановлены физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия с очным участием людей. Для граждан введено временное ограничение посещения спортивных комплексов, бассейнов и других учреждений спорта в целях предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области