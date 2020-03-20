Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса

27 марта мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV. В заседании в формате видеоконференцсвязи приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, главы других регионов страны, руководители федеральных Министерств и ведомств.

Участники обсудили мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции. Речь шла о проведении лабораторных исследований, о работе учреждений здравоохранения, транспорта, торговли, организаций жилищно-коммунального хозяйства и других в связи с Указом Президента России Владимира Путина, согласно которому дни с 30 марта по 3 апреля в стране объявлены нерабочими с сохранением заработной платы «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В ходе заседания особо была отмечена важность соблюдения всеми гражданами страны необходимых мер для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

С 27 марта на территории Тверской области приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Также приостанавливается посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений.

Принято Постановление Губернатора Тверской области о запрете курения с использованием кальяна в зданиях и помещениях в них, а также в общественных местах при оказании услуг организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного питания.

В спортивных учреждениях временно приостановлены физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия с очным участием людей. Для граждан введено временное ограничение посещения спортивных комплексов, бассейнов и других учреждений спорта в целях предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Также с 27 марта временно приостанавливается посещение обучающимися учреждений среднего профессионального образования Тверской области.

Приостановлено введение ограничения движения грузовых автомобилей по региональным автодорогам, которое должно было вступить в силу с 23 марта на месячный срок.

На время выходных дней с 30 марта по 3 апреля все лечебно-профилактические учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Тверской области, будут работать в штатном режиме. Круглосуточную экстренную и неотложную помощь будут оказывать скорая помощь и стационары, поликлиники будут работать по обычному расписанию.

Приостановлено санаторно-курортное лечение в детских санаториях, подведомственных региональному Министерству здравоохранения Тверской области, за исключением учреждений противотуберкулезного профиля.

В детских садах в этот период будет организована работа дежурных групп для детей, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах. С 6 апреля работу детских садов планируется осуществлять в штатном режиме.

Ученики школ в настоящее время находятся на каникулах в соответствии с учебными графиками учреждений. Дни с 30 марта по 3 апреля для школ являются нерабочими. C 6 апреля в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе возможно введение дистанционного обучения в школах.

С 20 марта в регионе не выявлялось новых случаев коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе 3 случая заболевания у жителей Верхневолжья. Пациенты проходят лечение.

В настоящее время лабораторные исследования в отношении пациентов, у которых есть подозрения на коронавирус, проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области, а также Центре имени Аваева. Учреждения обеспечены всеми необходимыми расходными материалами. Прорабатывается вопрос о начале проведения таких исследований в других лабораториях.

Все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112.

Министерством здравоохранения Тверской области в соответствии с регламентом организуется ежедневное медицинское наблюдение таких граждан, а также отбор проб для исследования на наличие коронавируса. В случае положительного результата заболевших госпитализируют для дальнейшего лечения и наблюдения.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области