В Центре Аваева в Твери открылась лаборатория по исследованию биоматериала на коронавирус

27 марта в тверском Центре специализированных видов помощи им. В.П. Аваева начали проводить исследование биоматериала на коронавирус. Данное исследование бесплатное, но проводится только по показаниям медиков.

Образцы берутся у жителей Тверской области, приехавших из-за рубежа, находящихся на самоизоляции, без клинических симптомов, под наблюдением специалистов поликлиники по месту жительства. Забор материала проводит медицинский работник участковой службы.

В Твери это вторая лаборатория, где проводится исследование образцов на коронавирус. Кроме нее, исследование осуществляет Центр гигиены и эпидемиологии.

Обращаем внимание: самостоятельная сдача анализа на коронавирус не предусмотрена.Также напоминаем, что все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72. По этому номеру также разъясняются вопросы профилактики и раннего выявления коронавируса.

Губернатор Игорь Руденя 27 марта на заседаниирабочей группыпо предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции подчеркнул важность соблюдения жителями Тверской области правил безопасности в сложившейся эпидемиологической обстановке.

Игорь Руденя также поручил принять дополнительные меры в учреждениях здравоохранения, чтобы защитить медицинских работников, которые наиболее подвержены заражению инфекцией.

Дни с 30 марта по 3 апреля в России объявлены Президентом России Владимиром Путиным нерабочими в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На это время все лечебно-профилактические учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Тверской области, будут работать в штатном режиме. В детских садах организуют работу дежурных групп для детей, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах. Школы не будут действовать до 3 апреля. С 27 марта временно приостанавливается посещение студентами учреждений среднего профессионального образования Тверской области.

С сегодняшнего дняврегионе также приостановлено проведение развлекательных, выставочных, просветительских и других мероприятий с очным участием граждан.

25 марта Губернатор Игорь Руденя утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Комплекс мер принят в здравоохранении. Усиливается материально-техническая база учреждений, утверждена закупка свыше 1000 единиц медицинского оборудования, лекарств, средств защиты.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области