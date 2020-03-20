Обращение Министерства здравоохранения Тверской области к жителям региона

В целях проведения карантинных мероприятий следующая неделя Президентом Российской Федерации объявлена нерабочей. Однако все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения продолжат работу.

В связи с проведением карантинных мероприятий Министерство здравоохранения Тверской области обращается к жителям Твери и Тверской области с просьбой:

- сократить плановое и профилактическое посещение медицинских учреждений;

- обращаться в лечебные учреждения только за получением медицинской помощи, если вы заболели. При этом рекомендуем вам согласовывать свое посещение, предварительно позвонив по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства и изложив цель своего визита;

- отложите посещение врачей для получения справок и несрочных консультаций до отмены режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции.

Это временные мероприятия, но сейчас они необходимы. Соблюдая меры профилактики, вы защитите себя и своих близких от заболевания коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения Тверской области