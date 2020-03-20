25 марта Президентом России подписан Указ о переносе даты общероссийского голосования. Данное решение принято во избежание возникновения рисков для здоровья граждан в связи с ситуацией с коронавирусом. Новая дата проведения голосования пока неизвестна, и будет определена отдельным Указом в зависимости от дальнейшего развития событий.

27 марта ЦИК России принято постановление «О действиях по подготовке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в связи с переносом его даты».

Данным документом корректируется ряд действий и нормативных актов ЦИК, связанных с подготовкой голосования. При этом большинство мероприятий, которые были выполнены, не аннулируются, а действия, на которые не влияет негативная эпидемиологическая ситуация, будут продолжены.

Кампания по проведению общероссийского голосования не отменена, а приостановлена. И избиркомы в рамках предоставленных им полномочий продолжат информировать граждан России о предлагаемых изменениях к Конституции, разъяснять их. Чтобы каждый гражданин, к моменту проведения голосования, в полной мере ознакомился с предлагаемыми изменениями в главный закон страны и имел возможность осознанно принять решение.

Глава ЦИК Элла Памфилова особо отметила, что главным приоритетом в этой ситуации остается здоровье и безопасность граждан.В связи с этим процесс информирования участников предстоящего голосования будет проводиться максимально бесконтактными способами.

Будет продолжена работа сайта конституция2020.рф, где размещена вся информация о предлагаемых поправках, а также актуальные новости и видеоматериалы;на телеканалах продолжится показ видеороликов, разъясняющих предлагаемые поправки;останутся на своих местах и размещенные в городах средства наружного информирования граждан.

Уже образованные дополнительные участкидля голосования в местах временного пребывания граждан и зарубежные участки, а также сформированные на них участковые комиссии сохраняются.

Как известно, с 25 марта был начат прием заявлений о голосовании по месту нахождения (Мобильный избиратель). За два дня через МФЦ, ЕПГУ и территориальные комиссии было подано несколько тысяч таких заявлений. Сегодняшним решением ЦИК предлагается прием заявлений прекратить, а сами заявления аннулировать. Об аннулировании гражданам будут сообщать соответствующие комиссии, МФЦ и ЕПГУ, куда они подавали заявления.

До момента возобновления кампании прием заявок в избирательных комиссиях для аккредитации СМИдля участия в информационном освещении проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приостанавливается. При этом сам порядок аккредитации может быть доработан.

После решения Президента о назначении новойдаты проведения общероссийского голосования ЦИК России в трехдневный срок возобновит действия по подготовке голосования, уточнив при этом уже принятые нормативные документы исходя из ситуации, актуальной на тот момент.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что сейчас совершенно недопустимо проводить какие-либо избирательные кампании в регионах, в том числе на муниципальном уровне. Поэтому все назначенные региональные выборы будут перенесены. ЦИК России готовит соответствующие рекомендации по данному вопросу.

Пресс-служба избирательной комиссии