Игорь Руденя: важно, чтобы жители Тверской области соблюдали правила безопасности в период сложившейся эпидемиологической обстановки

27 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание рабочей группыпо предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области.

«Очень важно, чтобы граждане соблюдали правила безопасности, а все ведомства обеспечили слаженный режим работы.Также важно не допускать распространения гражданами недостоверной информации об эпидемиологической обстановке в регионе и стране», — отметил Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: необходимо принять дополнительные меры в учреждениях здравоохранения, чтобы защитить медицинских работников, которые наиболее подвержены заражению инфекцией в сложившейся ситуации.

В настоящее время лабораторные исследования в отношении пациентов, у которых есть подозрения на коронавирус, проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области, а также Центре имени Аваева. Учреждения обеспечены всеми необходимыми расходными материалами. Прорабатывается вопрос о начале проведения таких исследований в других лабораториях.

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому дни с 30 марта по 3 апреля в России объявлены нерабочими с сохранением заработной платы «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

На время выходных дней с 30 марта по 3 апреля все лечебно-профилактические учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Тверской области, будут работать в штатном режиме. Круглосуточную экстренную и неотложную помощь будут оказывать скорая помощь и стационары, поликлиники будут работать по обычному расписанию.

В детских садах в этот период будет организована работа дежурных групп для детей, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах. С 6 апреля работу детских садов планируется осуществлять в штатном режиме.

Ученики школ в настоящее время находятся на каникулах в соответствии с учебными графиками учреждений. Дни с 30 марта по 3 апреля для школ являются нерабочими. C 6 апреля в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе возможно введение дистанционного обучения в школах.

С 27 марта на территории Тверской области приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Также приостанавливается посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений.

Принято Постановление Губернатора Тверской области о запрете курения с использованием кальяна в зданиях и помещениях в них, а также в общественных местах при оказании услуг организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного питания.

В спортивных учреждениях временно приостановлены физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия с очным участием людей. Для граждан введено временное ограничение посещения спортивных комплексов, бассейнов и других учреждений спорта в целях предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Также с 27 марта временно приостанавливается посещение обучающимися учреждений среднего профессионального образования Тверской области.

Кроме того, приостановлено введение ограничения движения грузовых автомобилей по региональным автодорогам, которое должно было вступить в силу с 23 марта на месячный срок.

25 марта Губернатор Игорь Руденя утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. В регионе введен мораторий напроверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, будут минимизированы штрафные санкции. Особое внимание уделено АПК, лесной отрасли, турбизнесу. Для них разработаны дополнительные преференции по субсидированию, льготному кредитованию. В целом на поддержку экономики Тверской области из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей.

Комплекс мер принят в здравоохранении. Усиливается материально-техническая база учреждений. В ближайшее время будет произведена закупка свыше 1000 единиц медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

С 20 марта в регионе не выявлялось новых случаев коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе 3 случая заболевания у жителей Верхневолжья. Пациенты проходят лечение.

Все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112.

Министерством здравоохранения Тверской области в соответствии с регламентом организуется ежедневное медицинское наблюдение таких граждан, а также отбор проб для исследования на наличие коронавируса. В случае положительного результата заболевших госпитализируют для дальнейшего лечения и наблюдения.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области