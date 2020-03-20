В Тверской области откроют филиалы перинатального центра в Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Бежецке, Нелидово

Создание в ближайшие годы в муниципалитетах Верхневолжья филиалов областного кинического перинатального центра имени Е.М. Бакуниной обсуждалось 27 марта на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Открыть филиалы перинатального центра в крупных муниципалитетах– поручение главы региона. По мнению Игоря Рудени, это позволит повысить на территориях качество и доступность медицинской помощи для будущих мам и новорожденных.

На заседании Президиума областного Правительства рассмотрен вопрос о подборепомещений, где будут расположены филиалы в городах Ржев, Вышний Волочек, Кимры, Бежецк, Нелидово.

Сегодня областной перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной является крупнейшим учреждением региона, где женщинам оказывается высококвалифицированная помощь. Так, в центре проводится процедура кордоцентеза, которая позволяет взять анализ крови из вены пуповины плода внутриутробно. Ранеееё проведение было возможным только в федеральных центрах.

В рамках национального проекта «Демография» в Тверской области реализуется комплекс мер по поддержке беременных женщин, семей с детьми, молодых и многодетных семей.

В 2019 году более 1400 беременных женщин получали ежемесячную денежную выплатув размере 2000 рублейна обеспечение полноценным питанием. В 2020 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 9,3 млн рублей.

В Верхневолжье действует порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер поддержки семей, воспитывающих троих и более детей. Так, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам с первого по пятый классы включительно.

Пресс-служба Правительства Тверской области