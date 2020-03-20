Тверская область заняла 3-е место в медиарейтинге регионов в контексте «майского указа» Владимира Путина

Тверская область по итогам февраля заняла 3-е место в ТОП-20 регионов по упоминаемости в СМИ в связи с указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В феврале СМИ сообщали, что в Тверской области в 2020 году в полтора раза вырастет протяженность региональных дорог, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В рамках национального проекта в ближайшие годы мы планируем привести в нормативное состояние ключевые региональные дороги. Это социально значимые направления, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов. Еще одно важное направление работы – обеспечение безопасности на дорогах, в том числе обустройство пешеходных переходов с подсветкой», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области Запланирован ремонт на 7 автомобильных дорогах регионального значения общей протяженностью 153 км. В областной столице отремонтируют более 61,5 км улично-дорожной сети. В течение шести лет в Верхневолжье по национальному проекту отремонтируют 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улично-дорожной сети Твери.

Также в феврале СМИ сообщали, что в Тверской области в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Демография» планируется ввести в эксплуатацию 7 новых детских садов.

Помимо этого, внимание журналистов в феврале привлек анонс о создании в Тверской области нового консультативного органа – Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, который возглавил губернатор области Игорь Руденя.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 55 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.