Граждане, вернувшиеся из-за границы, обязаны позвонить по телефону 8 800 333 93 72

Министерство здравоохранения Тверской области призывает граждан, вернувшихся из-за границы, сообщить информацию о своём возвращении – ФИО, страну и дату посещения, адрес места жительства и телефон – на «горячую линию» регионального Минздрава 8-800-333-93-72, а также обеспечить 14-дневную самоизоляцию (это инкубационный период, когда болезнь может проявить первые симптомы).

За всеми, кто находится на карантине, ведётся медицинское наблюдение на дому. Наблюдение осуществляют сотрудники поликлиник по месту жительства гражданина, т.е. участковые терапевты, фельдшеры и др. На 10 сутки карантина врачи производят сбор анализов на COVID-19. При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар.

В период самоизоляции запрещён выход из дома, продукты и товары первой необходимости должны приобретаться дистанционно или при помощи волонтеров, исключены любые контакты с другими людьми, по возможности необходимо находиться в отдельной комнате, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, пользоваться отдельной посудой и средствами гигиены.

Во время карантина необходимо регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку помещения.

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала.

Если гражданин заметил у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.

Цель данных мероприятий – нераспространение на территории региона новой коронавирусной инфекции.

Минздрав призывает всех граждан включить свою гражданскую ответственность и следовать мерам профилактики.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Тверской области