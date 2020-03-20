Лечебные учреждения Тверской области с 30 марта по 3 апреля будут работать в штатном режиме

Все лечебно-профилактические учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Тверской области, будут работать в штатном режиме с 30 марта по 3 апреля. Круглосуточную экстренную и неотложную помощь будут оказывать скорая помощь и стационары, поликлиники будут работать по обычному расписанию.

Для сокращения количества пациентов в поликлиниках и больницах, временно приостановлена плановая медицинская помощь и диспансеризация.

Указ, согласно которому дни с 30 марта по 3 апреля в России объявлены нерабочими с сохранением заработной платы «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» подписан Президентом России Владимиром Путиным. Исключение предусмотрено для ряда организаций, в том числе медицинских учреждений.

С 27 марта на территории Тверской области приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Также приостанавливается посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений.

Принято Постановление Губернатора Тверской области о запрете курения с использованием кальяна в зданиях и помещениях в них, а также в общественных местах при оказании услуг организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного питания.

В спортивных учреждениях временно приостановлены физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия с очным участием людей. Для граждан введено временное ограничение посещения спортивных комплексов, бассейнов и других учреждений спорта в целях предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Также с 27 марта временно приостанавливается посещение обучающимися учреждений среднего профессионального образования Тверской области.

Кроме того, приостановлено введение ограничения движения грузовых автомобилей по региональным автодорогам, которое должно было вступить в силу с 23 марта на месячный срок.

В тверском регионе работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ведется по нескольким направлениям. Все действия координирует рабочая группа, которую возглавляет Губернатор Игорь Руденя.

25 марта Губернатор Игорь Руденя утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

В регионе введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, будут минимизированы штрафные санкции. Особое внимание уделено АПК, лесной отрасли, турбизнесу. Для них разработаны дополнительные преференции по субсидированию, льготному кредитованию. В целом на поддержку экономики Тверской области из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей.

Комплекс мер принят в здравоохранении. Усиливается материально-техническая база учреждений. В ближайшее время будет произведена закупка свыше 1000 единиц медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе это аппараты искусственной вентиляции лёгких, транспортные аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, многофункциональные аппараты ингаляционной анестезии, инфузионные насосы, дефибрилляторы, мониторы пациентов и другое оборудование.

С 20 марта в регионе не выявлялось новых случаев коронавирусной инфекции. В настоящее время предварительно подтверждены 3 случая заболевания у жителей Верхневолжья. Пациенты проходят лечение.

Все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112.

Министерством здравоохранения Тверской области в соответствии с регламентом организуется ежедневное медицинское наблюдение таких граждан, а также отбор проб для исследования на наличие коронавируса. В случае положительного результата заболевших госпитализируют для дальнейшего лечения и наблюдения.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области