К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Конаковского района!

От всей души поздравляем вас со знаменательным событием – нашим общим большим праздником – 90-летием со дня образования Конаковского района!

Сегодня, в день юбилея района, хочется вновь обратиться к истории конаковской земли, вспомнить добрым словом тех, кто прославил её своим трудом и творчеством.

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш район, и праздник тех, кто сегодня преумножает славу родной земли, и, конечно же, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит принять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины.

Все, что сегодня является гордостью Конаковского района, создано самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом наших жителей, каждый из которых живет любовью к своему родному краю, стремлением к добрым переменам. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к его облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями и верим в его процветание.

От всего сердца желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья, любви, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех добрых делах на благо нашей малой родины! Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие! С праздником, дорогие земляки!

С уважением депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета

депутатов города Конаково Д.И.Козырев.

Неиссякаемая история жизни

23 марта наш Конаковский район официально отметил своё 90-летие. Именно в этот день в 1930 году вступило в силу постановление Рабоче-крестьянского Правительства Союза Советских Социалистических республик. Согласно документу, рабочий поселок Кузнецово переименован в рабочий поселок Конаков, а Кузнецовский район - в Конаковский.

С самого начала 2020 года при активной поддержке администрации Конаковского района проходили и будут проходить десятки культурных мероприятий, которые познакомят жителей с историей и величием родного края. В марте мы должны были стать свидетелями грандиозной художественной зарисовки в честь юбилея. По задумке режиссёра, театрализованное представление познакомит зрителей с основными вехами становления и развития района, расскажет о людях, которые своим трудом послужили процветанию района. К сожалению, праздник, как и любое другое массовое мероприятие в нашей стране, на фоне сложной эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в мире, перенесли. Но оно обязательно состоится. Из хороших новостей - в холле ДК «Современник» в рамках юбилея смонтирована уникальная выставка «УЕЗД КУЗНЕЦОВых», и когда эпидемиологическая ситуация станет благоприятной, мы ее обязательно увидим.

Все 90 лет вместе с районом развивалась и наша общественно-политическая газета «Заря». Она тоже - ровесница Конаковского района. И никогда за эти годы не было такого, чтобы журналистам было не о чем писать. Жизнь насыщенная, люди интересные, успехи спортивные, культурные, общественные!

Хочется пожелать родному району, чтоб и дальше дарил нам, журналистам, новые информационные поводы. Чтобы неиссякаемая история жизни Конаковского района продолжалась ещё не один век.