ВЕРНУВШИМСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ – ПРОЙТИ АНКЕТИРОВАНИЕ!

Уважаемые жители города Конаково и Конаковского района!

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой просим всех жителей, которые вернулись из-за границы, начиная с 10 марта 2020 года и позднее, пройти анкетирование!

Искренне просим вас с пониманием отнестись к данной превентивной мере. Чтобы пройти анкетирование, необходимо позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы Конаковского района:

4-97-78- моб., 8 (980)-630-01-52.

Проявите сознательность, берегите своё здоровье и здоровье окружающих вас людей! Ответив на простые вопросы, вы обезопасите себя и поможете предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19!

С уважением, администрация Конаковского района.