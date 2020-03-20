ВЕРНУВШИМСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ – ПРОЙТИ АНКЕТИРОВАНИЕ!

posted by admin on пт, 03/27/2020 - 10:09

Уважаемые жители города Конаково и Конаковского района!
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой просим всех жителей, которые вернулись из-за границы, начиная с 10 марта 2020 года и позднее, пройти анкетирование!
Искренне просим вас с пониманием отнестись к данной превентивной мере.  Чтобы пройти анкетирование, необходимо позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы Конаковского района:  
4-97-78- моб.,  8 (980)-630-01-52.
Проявите сознательность, берегите своё здоровье и здоровье окружающих вас людей! Ответив на простые вопросы, вы обезопасите себя и поможете предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19!
С уважением, администрация Конаковского района.

 

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