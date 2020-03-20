ВЕРНУВШИМСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ – ПРОЙТИ АНКЕТИРОВАНИЕ!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые жители города Конаково и Конаковского района!
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой просим всех жителей, которые вернулись из-за границы, начиная с 10 марта 2020 года и позднее, пройти анкетирование!
Искренне просим вас с пониманием отнестись к данной превентивной мере. Чтобы пройти анкетирование, необходимо позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы Конаковского района:
4-97-78- моб., 8 (980)-630-01-52.
Проявите сознательность, берегите своё здоровье и здоровье окружающих вас людей! Ответив на простые вопросы, вы обезопасите себя и поможете предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19!
С уважением, администрация Конаковского района.