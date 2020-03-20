КОРОНАВИРУС: БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ. И медики

Поэтому нужно беречься и принимать все необходимые меры. И очень важным в сложившейся ситуации является осознание обществом этой проблемы и того, что каждый из нас может сделать, чтобы не заболеть самому, а если уж стряслось – не заразить других.

По состоянию на середину этой недели, всего на планете Земля коронавирусом заразились более 420 тысяч человек, скончались от вируса и вызванных им осложнений около 19 тысяч, выздоровели 108 тысяч. Таким образом, смертность от этой новой напасти составляет около 4,5 процентов. В рейтинге стран, наиболее пострадавших от коронавируса, – Италия (там самая высокая смертность), Китай (откуда пришел вирус и где с пандемией в целом, как говорят, справились), Великобритания, Франция, США...

В России на эту среду подтверждено примерно 500 случаев, летальный исход пока один, выздоровели 22 заболевших. В Тверской области пока зарегистрировано 3 случая заражения вирусом. В Конаковском районе заболевших нет, несколько человек находятся в режиме самоизоляции. 11 марта Всемирная организация здравоохранения оценила распространение коронавирусной инфекции как пандемию.

В настоящий момент в связи с ростом случаев заболеваний данной инфекцией, вакцина к которой пока не найдена, во всем мире принимаются беспрецедентные меры, направленные на уменьшение числа заразившихся.

Но, как выясняется, нашего человека не запугать пандемией, даже если она - коронавирусная. Корреспондент газеты «Заря» провел опрос на улицах города. Он спросил у жителей города, как они относятся к ситуации с коронавирусом в целом.