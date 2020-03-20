ОСВЕДОМЛЕН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН



В неблагоприятный эпидемиологический период жителей Конаковского района призывают следовать рекомендациям Роспотребнадзора, который разработал свод правил по профилактике и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей, а также дверных ручек, гаджетов и прочих предметов удаляет вирусы.

***

Важная мера профилактики – гигиена рук. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, нужно пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

***

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от людей с признаками заболевания, а также надевать маску или использовать другие подручные средства защиты.

***

В свою очередь, при кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Чтобы уменьшить риск заболевания, также не нужно трогать руками глаза, нос или рот.

***

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно значительно уменьшить риск заболевания. Сопротивляемость организма к инфекции также повышает здоровый образ жизни. Важно соблюдать режим, включая полноценный сон, потребление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, обеспечить физическую активность.

***

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски для защиты органов дыхания используют при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

***

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись – тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Влажную маску также следует сменить на новую, сухую. Вторично использовать одноразовую маску нельзя. Использованную следует немедленно выбросить в отходы. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, и маску надевать не стоит.

***

В случае появления симптомов гриппа, коронавирусной инфекции нужно остаться дома и срочно обратиться к врачу. Четко следовать предписаниям врача, соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

***

Симптомами инфекции являются высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств.

***

Если у кого-то из членов семьи появились признаки гриппа или коронавируса, необходимо вызвать врача. Больному нужно выделить отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

***

Необходимо ограничить до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Чаще проветривать помещение, обеспечивать чистоту, как можно чаще мыть и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами. Соблюдать гигиену рук.

***

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами. Присмотр за больным должен осуществлять только один член семьи.

Более полную информацию можно получить на сайте Роспотребнадзора.