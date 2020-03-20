МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

#СТОПКОРОНАВИРУС. СОВЕЩАНИЕ С ОТЕЛЬЕРАМИ



25 марта в администрации района под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского прошло заседание c представителями туриндустрии. На повестке дня вопросы, связанные с мерами профилактики и предупреждения распространения каронавирусной инфекции на территории района. В совещании приняли участие более 20 отельеров нашего района, представители турагентств, главный врач Конаковской ЦРБ, начальник Роспотребнадзора и должностные лица.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой наша главная задача – минимизировать риски завоза и распространения на территории района новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день обстановка в Конаковском районе стабильная, ее необходимо сохранить. Мы понимаем, что к нам приезжают отдыхать люди из других регионов, и особая задача здесь у вас, отельеров, - проверять своих гостей и следовать всем инструкциям главного государственного врача», - отметил Олег Лобановский.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора сообщил о противоэпивоэпидемических и профилактических мероприятиях, проводимых на территории Конаковского района.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции отельерам и представителям туриндустрии рекомендовано:

- Внимательно относиться к состоянию приезжающих гостей. До заезда - проверять температуру, обращать внимание на признаки заболевания, брать подтверждающие документы о том, что отдыхающий не был за границей в течение последних двух недель и не находится на самоизоляции.

- При выявлении первых признаков заболевания гостей обращаться на телефон горячей линии 49778 или 8 (980)-630-01-52 с целью проведения диагностики состояния здоровья гостя.

- Выполнять все дезинфекционные мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором.

- Предпринять меры по минимизации скопления туристов в одном месте (очереди на ресепшен, время приёма пищи, досуг).

- Следить за состоянием здоровья своих сотрудников с целью недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенной температуры тела и вернувшихся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом.

Уважаемые гости нашего района! Соблюдайте рекомендации, не подвергайте риску свое здоровье и здоровье окружающих вас людей!

#МЫВМЕСТЕ: КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ

К ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ



Добровольческая федеральная акция проходит в стране в связи с ситуацией с коронавирусом и направлена на помощь изолированным и пожилым людям.

Цель федеральной акции https://мывместе2020.рф/ - силами волонтеров бесплатно доставлять на дом пожилым, маломобильным и изолированным людям лекарства, продукты и другие потребительские товары первой необходимости. Стать добровольцем и обезопасить людей старшего поколения, которые находятся в особой зоне риска заражения новой опасной инфекцией, может любой человек.

Чтобы попросить волонтёров купить и привезти на дом лекарства, продукты и другие необходимые товары, пожилым, маломобильным и изолированным людям нужно позвонить на единую горячую линию по номеру 4-97-78 или 8-980-630-01-52.

Подобные волонтёрские штабы появились в разных регионах России. В Конаковском районе добровольцы начали доставлять на дом пожилым и изолированным людям товары первой необходимости с 26 марта.

Как организована работа волонтеров:

– Человек составляет письменный список необходимых ему покупок, звонит в штаб, кладёт список в пакет вместе с деньгами и вывешивает на дверь своей квартиры со стороны лестничной клетки, когда знает, что волонтёр уже на подходе к дому - так описал порядок работы штаба исполняющий обязанности руководителя Конаковского отделения «Молодой гвардии» Владислав Жидких.

На каждую заявку отправляются по два добровольца: один достаёт из пакета список покупок и деньги, а другой фиксирует это на видео, чтобы к волонтёрам не было никаких претензий в дальнейшем. Все купленные товары вместе с чеком и сдачей добровольцы оставляют человеку в пакете на ручке двери в квартиру.

Такие меры предосторожности приняты для того, чтобы свести к минимуму личные контакты волонтёров с пожилыми людьми. Это обезопасит и получателей, и самих доставщиков, ведь мы отвечаем за здоровье наших волонтёров.

При этом все добровольцы проходят кратковременное обучение, чтобы знать технику безопасности при распространении коронавируса. Каждый прошедший обучение волонтер получит сертификат.

Помогать конаковцам в период эпидемии будут общественники из организаций: молодежный центр «Иволга», «Волонтеры Победы», «Молодая гвардия «Единой России», молодежный совет при главе Конаковского района.

Для этого открыт набор волонтеров в молодежном центре «Иволга» по адресу: г.Конаково, ул. Горького, д. 5, тел. 8 (48 242) 3-76-97 (ссылка на группу в социальной сети ВКонтакте : https://vk.com/molodegnii_centr_ivolga ).

В настоящее время идёт дополнительный набор в добровольцы. Чтобы стать волонтёром, необходимо оставить электронную заявку по ссылке https://forms.gle/h9QgPXto9ZBp8qmeA или позвонить по телефону 3-76-97. В добровольцы возможен набор разных людей старше 18 лет по нескольким группам:

- Волонтёры штаба (обработка заявок);

- Волонтёры выездной группы (доставка продуктов, лекарств);

- Онлайн-волонтёры для иной дистанционной помощи;

- Иная помощь.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ

Информация о единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Подписан Указ Президента РФ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Указом предусмотрено - в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов произвести в апреле-мае 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона № 5-ФЗ от 12 января 1995 г. «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны – в размере 75 000 рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона № 5-ФЗ от 12 января 1995 г. «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50 000 рублей.



МУЗЕЙНЫЙ УГОЛОК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ



В преддверии празднования 75-летия Великой Победы проходят смотры, большая работа в музеях и музейных уголках школ Конаковского района. В МБОУ СОШ № 2 поселка Новозавидовский под руководством учителя истории Е. Киргинцевой при участии учеников 8 - 9 классов открыт большой музейный уголок.

Экспозиция постоянно обновляется, здесь проходят все акции-встречи по памятным датам, встречи с ветеранами, исторические викторины, праздники, мероприятия школы. Подготовка к 75-летию Победы идет полным ходом. В музейный уголок МБОУ СОШ № 2 поселка Новозавидовский жителем поселка Н.В.Паршиным были предоставлены уникальные экспонаты - газеты 1941, 1944 и 1945 годов, в которых можно прочитать историческую достоверную информацию о событиях июня 1941 года и 9 мая 1945 года. Работу в музейном уголке и разработку проектов по темам войны ведут учащиеся 9 классов, активисты РДШ, А. Лебедева, А. Маричев, ученица 8 класса Е. Григорьева. На следующий год в школе планируется открыть школьный музей воинской славы.

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ

В администрации Конаковского района прошло рабочее совещание по вопросам определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Конаковского района.

Принимая во внимание социальную значимость данного вопроса и ориентированность на здоровый образ жизни населения, здоровье принято решение о рассмотрении на сессии Собрания депутатов Конаковского района вопроса принятия методики, определяющей стометровую зону запрета, на которой запрещена продажа алкогольной продукции на территории всего Конаковского района для детских организаций, образовательных организаций, объектов спорта, рынков, вокзалов, мест массового скопления граждан.

КИЛОМЕТРЫ НОВЫХ ДОРОГ



Администрация Конаковского района приступила к проведению конкурсных процедур по определению подрядчиков, которые будут выполнять ремонты дорожно-уличной сети и дворовых территорий в поселениях района.

Напомним, что в этом году нашему району выделен межбюджетный трансферт на организацию дорожной деятельности в сумме более 116 миллионов рублей. Денежные средства предоставлены в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы. В связи с этим были заключены соглашения по передаче отдельных полномочий поселений Конаковского района на уровень района.

Сумма межбюджетного трансферта размером 116 371 300 рублей предусмотрена на проведение дорожных ремонтных работ по трём направлениям:

- капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного назначения.

В этом году в Программе принимают участие 5 поселений: город Конаково, с/п «Завидово», г/п поселок Редкино, г/п поселок Козлово и г/п поселок Новозавидовский. Предоставление денежных средств происходит в рамках софинансирования: 80 процентов - средства из регионального бюджета, 20 процентов - из бюджета поселения.

На сегодняшний день уже поданы заявки на торги по следующим поселениям:

- Козлово – ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения.

- Редкино - ремонт улично-дорожной сети.

- Завидово – ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий.

КОНКУРС «СЕМЬЯ РОССИИ»

Семья – лучшее место для жизни. Это любовь, традиции, уют, взаимопонимание, вера в каждого и надежда в лучшее!

Поделиться историей своей семьи можно, приняв участие во Всероссийском конкурсе «Семья года». Комплексный центр защиты населения Конаковского района сообщает о номинациях этого года и приглашает к участию в муниципальном этапе.

Номинации конкурса:

- «Лучшая многодетная семья» (семьи, имеющие 5 и более детей).

- «Сельская семья»

- «Лучшая приемная семья» (семьи, имеющие 5 и более приемных детей).

- «Молодая семья» (возраст супругов - до 35 лет, не менее трех детей).

- «Золотая семья России» (семьи, прожившие в браке 50 и более лет).

- «Семья – хранительница традиций» (семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии).

Для участия в конкурсе семьи должны подготовить и предоставить на конкурс:

- Эссе о своей семье;

- Презентацию о достижениях членов семьи;

- Портфолио.

Конкурсные материалы необходимо предоставить в оргкомитет муниципального этапа не позднее 5 апреля 2020 года:

- На бумажном носителе и/или медианосителе в ГБУ «КЦСОН» Конаковского района, по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского, д.7, каб. 29

- На электронный адрес: family_kids@mail.ru

Подготовила

Ирина Третьякова