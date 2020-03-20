КОРОНАВИРУС: БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ?

Серьёзно ли конаковцы восприняли эту мировую угрозу,

и какие меры они предпринимают?

Горожане спокойно гуляют по улицам, причём без медицинских масок. Хорошо, что не скупают продукты и туалетную бумагу (всплеск покупательской активности прошел). В общем, наслаждаются жизнью, некоторые из них – вынужденными каникулами, радуясь солнцу и весенней погоде.

Большиство конаковцев вообще не верят в серьезность ситуации и шутят: «Выключите телевизор, и никакой вирус вам не страшен». Вот что отвечали нашему корреспонденту Людмиле Кикало люди на улицах города.

От редакции.

Конечно, быть настолько беспечными не стоит. О серьезности пандемии нам регулярно сообщают СМИ. В среду Президент России Владимир Путин даже выступил с обращением к нации по поводу коронавируса.

Так что - не паникуем. Но относимся к ситуации ответственно.

Юлия:



- Я учусь в Дубне на втором курсе университета на программиста, активно занимаюсь настольным теннисом. С этой недели нас перевели на дистанционное обучение. Руководство адаптировало учебный план, мы все сидим по домам перед компьютерами и учимся он-лайн. Радует высокая посещаемость интернет-лекций, такая форма обучения всем нравится. Хотя, конечно, живого общения с преподавателями не заменить. Ситуация с коронавирусом мою жизнь в целом мало изменила. Правда, закрыли спортивные объекты, и теперь нельзя тренироваться. Занимаюсь спортивной подготовкой дома, без необходимости в людных местах не хожу, но свежим воздухом дышу регулярно, так как дома весной сидеть, я считаю, не стоит. Свежим воздухом и физической нагрузкой я повышаю свой иммунитет.

Лидия Дмитриевна (фотографироваться отказалась):

- Я серьёзно отношусь к предупреждениям медиков и властей о коронавирусе. В магазин хожу в маске, на улице гуляю подальше от прохожих. В пожилом возрасте нужно бережно относиться к своему здоровью, как говорится, бережёного Бог бережёт.

Ольга:



- Считаю, что в шумихе вокруг коронавируса соотношение правды и слухов с вымыслами - 50 на 50 процентов. По сути, это обычный сезонный грипп, который вознесли до коронавируса, якобы, он не излечивается... И еще сюда в любом случае примешана политика. Если говорить про сезонную заболеваемость простудными болезнями, то, как известно, умирают не от гриппа, а от осложнений. Стараемся в такие периоды побольше гулять на свежем воздухе, на солнце, побольше есть овощей и фруктов, а также лука и чеснока. Принимаем обычные меры, какие необходимо принимать каждой весной и осенью.

Елена:



- Отношусь к этим сообщениям о коронавирусе спокойно и считаю, что вокруг этой темы сейчас больше паники, чем правды о реальном положении дел. Этот вирус - сезонная инфекция, которая, я думаю, пройдёт с потеплением. Сама ничем не защищаюсь и маску не ношу, продукты впрок тоже не покупаю.

Антон:



- Я думаю, нас больше пугают этим коронавирусом. Считаю, что здесь политика замешана. Особых мер не принимаю, соблюдаю обычные правила гигиены: регулярное мытье рук, стараюсь не общаться с простудившимися людьми, очень помогают прогулки на свежем воздухе, особенно в нашем конаковском бору. На предприятии, где я тружусь, у нас измеряют температуру всем работникам.

Николай:



- Не верю я в эту чепуху, у нас каждый год весной грипп. Ничего, и этот переживём. Не защищаюсь, живу, как и жил, и не думаю об этом, других проблем в жизни хватает, чем еще о каком-то коронавирусе думать постоянно!

врачи призывают к благоразумию

«Мы остались здесь ради вас. Пожалуйста, останьтесь дома ради нас», - призывают медики. Соответствующий призыв опубликовала у себя на странице в Facebook главврач тверского «Центра специализированных видов помощи им. Аваева» заслуженный врач РФ Каринэ Конюхова. Она призвала всех сделать репост фотографии, на которой врачи держат листы бумаги со словами, составляющими надпись: «Мы остались здесь ради вас. Пожалуйста, останьтесь дома ради нас».

Информация: www.tver.glavny.tv

ПОЖИЛЫМ НУЖНО ОСОБЕННО БЕРЕЧЬСЯ

Жителям Тверской области старше 60 лет рекомендуется реже посещать общественные места.

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Важно сохранить ваше здоровье! Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно. Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных! Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи.

Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм. Запаситесь одноразовыми бумажными платочками.

При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования. Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и в транспорте. Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением), не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию. Берегите себя и будьте здоровы! Официальная информация о коронавирусной инспекции в Тверской области размещается на сайтах правительства Тверской области, министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте»: https://vk.com/coronavirus_tverreg и «Одноклассники»: https://ok.ru/group/56539494809749

КОГДА ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН

На предприятиях региона должны быть обеспечены мероприятия по организации режима труда работников – это обязательная дезинфекция предметов и мебели, использование обеззараживателей воздуха, измерение температуры сотрудников.

Кроме того, рекомендовано ограничить командировки, использовать селекторную аудио- и видеосвязь для проведения производственных совещаний. При необходимости – оказывать максимальное содействие при самоизоляции людей. Повышенное внимание к соблюдению санитарных норм и дезинфекции должно быть уделено в организациях сферы общественного питания и торговли. В школах и детских садах вводится режим дистанционного обучения, перевод на него детей осуществляется по решению родителей. С 23 марта, во время каникул, во всех учреждениях образования проведут дезинфекцию. Дезинфекцию рекомендовано проводить и в социальных учреждениях региона.

Чтобы не скучно было сидеть дома, российские сервисы предоставили жителям бесплатный доступ.

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