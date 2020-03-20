К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

От центра в стороне стояла наша школа….

(юбилею Селиховской средней школы посвящается)

«Это память опять от зари до зари

беспокойно листает страницы…»

(Учителям и выпускникам военных лет)

(Начало в №№ 5, 6, 7, 8, 10).



На протяжении многих лет выписываю мою любимую «Зарю». В одном из номеров прочитала статью о Селиховской школе. И тоже очень хочется поделиться дорогими мне воспоминаниями о моей родной Филимоновской школе, о моей любимой первой учительнице Александре Степановне Елиференко. В моей памяти сохранился образ доброго, веселого, по-матерински заботливого и вместе с тем строгого и требовательного учителя. По рассказам взрослых, Александра Степановна имела актерское образование и в молодости, до начала педагогической деятельности, служила в каком-то театре. В семье Елиференко было трое детей. Две дочери (Люба и Галя) и сын Станислав. Сыном в семье гордились особенно. Военный офицер, он был связан с космонавтикой, служил на Байконуре. Муж Александры Степановны Иван Максимович был в колхозе счетоводом. Но помню его как талантливого музыканта и педагога. На каких только инструментах он не играл! Благодаря ему многие из ребят научились играть на балалайке, мандолине, домбре, на гармони и других инструментах. Иван Максимович руководил созданным при Филимоновском клубе духовым оркестром.

А Александра Степановна вела драматический кружок. В школе ставились спектакли, сценки, в которых мы все с удовольствием участвовали. После уроков мастерили вместе с учителем костюмы, готовили реквизит. Да что там, жили в школе. Врезалось в память, как под руководством заведующего клубом Михаила Федоровича Морозова (ветерана Великой Отечественной войны) мы ездили вместе с учителями зимой в санях, запряженных лошадьми, по деревням с гастролями. Выступали в Ручьях, Дмитровой Горе, Марьине, Селихове, Сажине. Кстати сказать, учителя все участвовали в художественной самодеятельности, и все как один были очень талантливыми. Для меня это золотой фонд учителей. Они не просто учили нас, они жили нами, любили и заботились, как о своих родных детях, и за это мы, выпускники, благодарны им, любим и помним о них.

Л. КУДРЯВЦЕВА,

бывшая выпускница

Марьинской восьмилетней школы.

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ



Случайная, казалось, встреча, общение - и вот появился этот материал. Таисия Васильевна Сосунова с такой любовью рассказывала о своем отце Василии Матвеевиче Тивелеве.

Родился он в 1907 году в Смоленской губернии в крестьянской семье. В 1929 был направлен в Смоленскую полковую школу, но через год получил серьезную травму и стал инвалидом. Вернувшись в село, был назначен заведующим фермой. У него было огромное желание - улучшить жизнь сельских жителей, работать приходилось очень много. Время шло. Василий женился, родились дети. Летом 1941-го ожидали хороший урожай зерновых, к этому были все предпосылки, но война изменила планы.

Таисия родилась в январе 1937 года, ей было всего четыре с половиной года, но она хорошо помнит, как услышала плач с улицы и слова отца, что началась война. Немцы очень скоро появились в селе, в школе разместилась комендатура. Немецкое командование планировало к концу июля 1941 года захватить Смоленск и открыть себе дорогу на Москву. В октябре вся Смоленская область была оккупирована. Таисия Васильевна помнит, как у них в бане в самом начале войны находился раненый танкист, и отец только ему известными тропами переправил его к партизанам. Отец имел постоянную связь с партизанами, помогал продуктами, собирал информацию. Позже он помог летчику, чей самолет упал недалеко от их дома, трое пилотов были мертвы, а один был ранен в ногу. Ночью отец переправил его в госпиталь, это было очень опасно, и пострадать могла вся семья. Таисия вспоминает, когда фашисты сгоняли всех жителей на показательную казнь, казнили двух девушек-партизанок, и их тела были как устрашение на виселицах. Немцы бесчинствовали, они не собирались задерживаться здесь, тем более, на зиму. Более двух лет область была фронтовой, здесь был сосредоточен основной резерв фашистской группы армии Центр. План молниеносной войны с захватом Москвы до наступления холодов впервые наткнулся на мощное сопротивление до того только отступавшей Красной Армии. Осенью 1943 года их село освободили. Уходя, фашисты уничтожали все, поджигали дома, на пепелище торчали одни трубы…

В 1944 году Василий Матвеевич становится председателем колхоза, все разорено, в селе – старики да женщины. Никакой техники, семян, живности. Голод и разруха. Но была огромная радость, что фашисты отступили, и на-дежда на победу, что давало силы.

В 1945 году Таисия пошла в школу, после её окончания поступила в Москве в школу технического нормирования, а затем по направлению уехала в г. Ангарск. В 1962 году с семьей приехала в г. Конаково, на строительство Конаковской ГРЭС. Через всю свою жизнь Таисия Васильевна пронесла любовь и память об отце, который был примером во всем. Уже находясь на пенсии, он работал сторожем в школе № 5, не стало его в 1973 году.

Татьяна БОКОВА,

заместитель председателя районного совета ветеранов.

Светлана БОРИСОВА

Мне нужен мир,

Я не хочу войну,

Лишь званый пир

Пускай нарушит тишину.

От взрывов смеха

Пусть дрожит земля,

И пусть разносит эхо

Счастье бытия.

Любовь пусть миром правит,

И, дружбою сильны,

Давайте вместе скажем:

«Мы не хотим войны!».

***

СОН ВЕТЕРАНА

Тяжелые веки сомкнулись,

Тяжелый сон навалился.

Опять эти дни вернулись,

Когда я начал молиться.

Опять я в своем окопе,

Опять огонь и дыбом земля,

Снаряды уже на исходе,

И снова танк идет на меня.

Жерло ствола я вижу,

И связку гранат держу,

Но подпускаю поближе

И… просыпаюсь в поту.

Ты страну отстоял

И победу принес.

Отчего, ветеран,

Глаза, полные слез?

Может, раны болят,

И в душе непокой,

Или вспомнил ребят

И последний тот бой?

Сквозь огня ураган

Ты дошел, ты дополз…

Отчего, ветеран,

Глаза, полные слез?

Конкурс для читателей

«РАСКРЫВАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Историко-краеведческий проект газеты «Заря» «Конаково. Век двадцатый» в рамках празднования 90-летнего юбилея Конаковского района уведомляет своих читателей о продолжении конкурса фотографий и рассказов на тему из прошлого города и района.

Мы уверены, что практически у каждого в доме хранится фотоальбом со старыми фотографиями родных и близких. Наш проект очень часто черпает вдохновение именно из этих семейных альбомов: ведь зачастую узнать вкус времени, дух эпохи можно через незамысловатые любительские фотокарточки, на которых изображены простые люди, жители нашего района.

Поэтому покопайтесь в своих семейных альбомах. Мы думаем, там найдутся фотоснимки, которые будет интересно увидеть и читателям нашей газеты, и участникам проекта «Конаково. Век двадцатый» в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники», которые находятся по адресам:

www.vk.com/oldkonakovo

www.ok.ru/konakovo.old

Присылайте свои фотографии к нам в редакцию, либо на электронный адрес газеты, или предлагайте в виде новости в группы проекта «Конаково. Век двадцатый» в соцсетях. Основные условия: фотография должна быть интересной широкому кругу читателей и обязательно сопровождаться кратким (а можно и некратким) рассказом о том, что изображено на снимке и какие семейные воспоминания связаны с этим кадром.

Победители и призеры конкурса будут поощрены:

1. Билетами в кинотеатр, на концерт и тп. в ДК «Современник»

2. Подпиской газеты «Заря» на 1 полугодие 2021 года.

3. Памятными призами от газеты «Заря».

4. Чем-нибудь еще.

Итоги подведем в декабре, в канун юбилея газеты «Заря». Нам в этом году тоже – 90!

КАК ЭТО БЫЛО



В преддверии выборов в Верховный Совет СССР на Конаковском фаянсовом заводе им. Калинина, как и на многих предприятиях района, организованы агитпункты. Центром массово-политической работы в предвыборный период на Конаковском ЗиК стал агитпункт в заводо-управлении. Возглавила его заведующая библиотекой парткома Л.М.Изотова. Агитпункт хорошо оформлен.

На снимке: агитаторы из цеха обжига коммунисты Т.Р.Белякова и Ф.Ф.Юшкина. Фото И. Пальчикова.

(газета «Заря» 18 февраля 1984 года).